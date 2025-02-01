Защитник «Милана» Калабрия может перейти в «Болонью»

28-летний защитник «Милана» Давиде Калабрия близок к переходу в «Болонью».
В настоящее время клубы обсуждают размер компенсации, которую «россонери» должны получить за игрока. Контракт Калабрии с «Миланом» действует до конца текущего сезона.
26 января в матче против «Пармы» (3:2) в Серии А у защитника «Милана» возник конфликт с главным тренером команды Сержиу Консейсау, что привлекло внимание к ситуации в клубе.
Калабрия опытный игрок, который не раз прикрывал Милан играя на разных позициях, думаю Болонья только в плюсе будет от этого трансфера
Калабрия опытный игрок, который не раз прикрывал Милан играя на разных позициях, думаю Болонья только в плюсе будет от этого трансфера