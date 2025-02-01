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Защитник «Милана» Калабрия может перейти в «Болонью»

вчера, 09:35

28-летний защитник «Милана» Давиде Калабрия близок к переходу в «Болонью».

В настоящее время клубы обсуждают размер компенсации, которую «россонери» должны получить за игрока. Контракт Калабрии с «Миланом» действует до конца текущего сезона.

26 января в матче против «Пармы» (3:2) в Серии А у защитника «Милана» возник конфликт с главным тренером команды Сержиу Консейсау, что привлекло внимание к ситуации в клубе.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:58
Тренер конечно был не прав, стал выяснять отношение с игроком в прямом эфире, у всех на виду! Такие дела решаются на базе или хотя бы в раздевалке....
Калабрия опытный игрок, который не раз прикрывал Милан играя на разных позициях, думаю Болонья только в плюсе будет от этого трансфера
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