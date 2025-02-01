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Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры по одному из лидеров «Лиона»

вчера, 14:02

Дортмундская «Боруссия» ведёт переговоры о приобретении полузащитника «Лиона» Райана Шерки, который стал главной трансферной целью «шмелей». Игрок дал согласие на переход. Осталось обсудить детали сделки с «Лионом». Напомним, «ткачи» обещали Шерки, что отпустят его за 22,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 21-летний атакующий полузащитник сыграл 25 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 мячей и отдал 8 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Шерки в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» следит за полузащитником «Лиона».

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