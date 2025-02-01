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Защитник «Лечче» и сборной Дании Доргу переходит в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:38

Защитник «Лечче» и сборной Дании Патрик Доргу станет игроком «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 30 миллионов евро плюс 5 миллионов евро в виде бонусов. Футболист уже вылетел в Манчестер для подписания контракта.

Напомним, Доргу находится в системе «Лечче» с 17 лет. В текущем сезоне он сыграл 21 матч в Серии А (3 гола, ассист и 3 карточки — 2 жёлтых и красная) и 2 матча в Кубке Италии. Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего универсального флангового игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» сделал запрос по нападающему «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
shur
shur ответ ggzf5j82dsf7 (раскрыть)
вчера в 14:25
...чем хорош то,спагетти научился готовить?!
ggzf5j82dsf7
ggzf5j82dsf7
вчера в 13:47
Для МЮ это хорошее усиление..
Гость
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