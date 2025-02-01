«Лацио» близок к аренде вингера «Наполи»

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вчера, 13:27

«Лацио» ведёт переговоры об аренде с опцией выкупа нападающего «Наполи» . Сделка близка к завершению.

Напомним, Нгонге перешёл в «Наполи» из «Вероны» в январе 2024 года. Его контракт с неаполитанцами действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 24-летний правый вингер провёл 8 матчей в Серии А и 3 игры в Кубке Италии, в которых отметился двумя голами. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца конголезского происхождения в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Лацио» отказался от идеи приобретения полузащитника «Торино» Ивана Илича, который близок к переходу в «Спартак».