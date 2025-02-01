Стало известно, продолжит ли ЦСКА работу над трансфером Вильягры

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вчера, 15:40

ЦСКА отказался от идеи приобретения полузащитника «Ривер Плейта» . На данный момент в приоритете у «армейцев» усиление других позиций.

Вильягра перешёл в «Ривер Плейт» из «Тальерес» в феврале 2024 года. Его контракт действует до декабря 2027 года. В прошедшем сезоне 23-летний опорный полузащитник сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился голевой передачей и получил 5 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 5,5 миллионов евро.

Ранее «Спартак» отказался от Вильягры.