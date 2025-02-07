«Реал» нацелился на приобретение Салиба

1738905242

вчера, 08:14

23-летний футболист «Арсенала» – приоритетная цель «Реала» для укрепления обороны.

Однако «канониры» не намерены продавать Вильяма, которого считают лучшим защитником мира.

Если переход состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.