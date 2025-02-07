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«Реал» нацелился на приобретение Салиба

вчера, 08:14

23-летний футболист «Арсенала» Вильям Салиба – приоритетная цель «Реала» для укрепления обороны.

Однако «канониры» не намерены продавать Вильяма, которого считают лучшим защитником мира.

Если переход состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:23
Многое будет зависеть от окончания этого сезона и следующего! Если Арсенал не добьется ничего значительного за это время, то многие решат покинуть клуб, т.к все хотят играть за лучших!
У Салиба контракт до 2027 года, плюс у клуба есть опция продления еще на сезон. Дёшево его заполучить не выйдет, думаю минимум сотку отдать придется....для Реала деньги не большие, тем более за игрока, который сможет закрыть пощицию лет на 6-8
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:47
"Однако «канониры» не намерены продавать Вильяма..."

Ну, тут многое зависит и от самого Вильяма, если захочет перейти в Мадрид, то удерживать, как говорится "волка, который всё равно в лес смотрит" нет смысла. Но, учитывая то, что в контракте Салиба не прописаны отступные, а его стоимость на сегодняшний день на трансфермаркете заявлена в 80 млн евро, то Арсенал в такой ситуации может просто выставить неоправданный ценник, который Перес, который умеет считать деньги, просто не захочет оплачивать, и откажется от своей затеи. Так что вариант с переходом Салиба в Реал мне кажется очень маловероятным. Да и как по мне, не тянет он вовсе на 80 млн, как-то многовато для защитника.
Michael James Owen
Michael James Owen
вчера в 10:11
скажите Пересу что у него не заканчивается контракт😁
znyuwk4c94v8
znyuwk4c94v8
вчера в 09:26
От таких предложений редко отказываются
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:18
Вопрос только в цене...
Вещий
Вещий
вчера в 09:12
Ну смотря сколько Перес планирует за него переплатить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:18
На деньги могут повестись...
Гость
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