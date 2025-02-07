«Реал» нацелился на приобретение Салиба

23-летний футболист «Арсенала» Вильям Салиба – приоритетная цель «Реала» для укрепления обороны.
Однако «канониры» не намерены продавать Вильяма, которого считают лучшим защитником мира.
Если переход состоится, Салиба должен стать самым дорогим защитником в истории.
Ну, тут многое зависит и от самого Вильяма, если захочет перейти в Мадрид, то удерживать, как говорится "волка, который всё равно в лес смотрит" нет смысла. Но, учитывая то, что в контракте Салиба не прописаны отступные, а его стоимость на сегодняшний день на трансфермаркете заявлена в 80 млн евро, то Арсенал в такой ситуации может просто выставить неоправданный ценник, который Перес, который умеет считать деньги, просто не захочет оплачивать, и откажется от своей затеи. Так что вариант с переходом Салиба в Реал мне кажется очень маловероятным. Да и как по мне, не тянет он вовсе на 80 млн, как-то многовато для защитника.
Ну, тут многое зависит и от самого Вильяма, если захочет перейти в Мадрид, то удерживать, как говорится "волка, который всё равно в лес смотрит" нет смысла. Но, учитывая то, что в контракте Салиба не прописаны отступные, а его стоимость на сегодняшний день на трансфермаркете заявлена в 80 млн евро, то Арсенал в такой ситуации может просто выставить неоправданный ценник, который Перес, который умеет считать деньги, просто не захочет оплачивать, и откажется от своей затеи. Так что вариант с переходом Салиба в Реал мне кажется очень маловероятным. Да и как по мне, не тянет он вовсе на 80 млн, как-то многовато для защитника.