Названы отступные в контракте Кейна, «Тоттенхэм» может выкупить нападающего

Стали известны отступные в контракте нападающего «Баварии» Харри Кейна.
Как сообщается, клаусула за форварда в течение следующего года уменьшится с 67 млн фунтов стерлингов до 54 млн фунтов стерлингов.
Кроме того, у «Тоттенхэма» будет возможность первоочередного выкупа Кейна, если они повторят предложение любого клуба, который активирует опцию выкупа.
Тухель, который мечтал получить Кейна, строил Баварию на долгом и длительном владении мячом и при полном контроле середины поля. Но у него такая затея не получилась. Компани, при всех возможных ризках- мастерит команду быструю, с динамичными перемещениями, и в такой игре, Кейн не всегда полезен, в силу возраста, и в силу своей позиционной направленности...
Так что, кто его знает... Компани не скрывал того, что хочет видеть на острие атаки своей команды- подвижного, острого форварда, который, мог бы не тормозить атаку команду, но напротив- делать её более агрессивной и динамичной.
Тухель, который мечтал получить Кейна, строил Баварию на долгом и длительном владении мячом и при полном контроле середины поля. Но у него такая затея не получилась. Компани, при всех возможных ризках- мастерит команду быструю, с динамичными перемещениями, и в такой игре, Кейн не всегда полезен, в силу возраста, и в силу своей позиционной направленности...
Так что, кто его знает... Компани не скрывал того, что хочет видеть на острие атаки своей команды- подвижного, острого форварда, который, мог бы не тормозить атаку команду, но напротив- делать её более агрессивной и динамичной.