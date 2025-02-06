Названы отступные в контракте Кейна, «Тоттенхэм» может выкупить нападающего

1738834559

вчера, 12:35

Стали известны отступные в контракте нападающего «Баварии» .

Как сообщается, клаусула за форварда в течение следующего года уменьшится с 67 млн ​​фунтов стерлингов до 54 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, у «Тоттенхэма» будет возможность первоочередного выкупа Кейна, если они повторят предложение любого клуба, который активирует опцию выкупа.