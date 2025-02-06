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Названы отступные в контракте Кейна, «Тоттенхэм» может выкупить нападающего

вчера, 12:35

Стали известны отступные в контракте нападающего «Баварии» Харри Кейна.

Как сообщается, клаусула за форварда в течение следующего года уменьшится с 67 млн ​​фунтов стерлингов до 54 млн фунтов стерлингов.

Кроме того, у «Тоттенхэма» будет возможность первоочередного выкупа Кейна, если они повторят предложение любого клуба, который активирует опцию выкупа.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 23:33
Хочется верить, что эта поговорка сыграет, хотя, конечно, уверенности в Тухеле нет. Если сравнивать исторически, то во многом, немецкий и английский футбол похожи, а как будет на деле, посмотрим...
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Кейн понятно почему радовался ведь именно тухель его позвал в Баварию и вынул из Тотетнхэма и лап Леви, правда и тут его ждал ноль трофеев.........

На счет самого назначения ........Просто какого самому немцу тренировать Сборную Англию.......одно дело клубы Челси Ливерпуль Тотетнхэм и тд......все же для немцев Англия с 66 года принципиальный соперник тот самый гол, который до сих пор спорят был или не был, но засчитали......... Для болельщиков Англии тоже не понятно, как немец будет тренировать и руководить родоначальниками футбола......

тут не в тухеля верю или не верю,.......тут в саму сборную Англия не верят.....Евро 20 играли практически дома, даже родные стены не помогли снова взять золото.....финал проиграли на Уэмбли, и Евро 96 от тех же немцев проиграли полуфинал...........вот еще одна не заживающая рана английских болелов.......когда назначили Тухеля тренировать......

PS может англичани решили на себе проверить поговорку....в футбол играют все а побеждают чаще всегда немцы....может на тренерах это тоже распространяется.........
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 20:11
В победу Тухеля на ЧМ я не верю, хотя очень надеюсь. Наверняка, Кейн будет главным человеком в атаке англичан. Достаточно вспомнить, как Кейн ликовал и радовался, когда узнал, что Тухеля назначили ГТ сб.Англии!!! Мне не очень понятно, почему Тухель согласился и принял такое непростое предложение, тем более, после такого катастрофического провала в Баварии. Всё таки, работа с такой сборной- это особый Вызов!!!
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 18:52
Видимо сборная Англия Тухеля тоже будет сильно зависеть от Кейна, а он с топовыми соперниками редко когда вытаскивает....... финал против Италии или Испании, тому потверждение, а на ЧМ 22 смазал один из пендалей что привело к вылету от Франции в четвертьфинале, да и на Евро 24 все же другие игроки были лидерами тот же Палмер к примеру........ по этому думаю Англию будет ждать провал на ЧМ 26, конечно по традиции их запихнут в группу с аутсайдерами.....чтобы хоть в плейофф вышли и на Тухеля не наехали, а ведь могут немец все же......просто ЧМ 2014 года Англия заняла 4 место, когда в группе были Италия, Коста Рика и Уругвай........
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:49
Володя, я уже как-то писал, что одной из претензий Тухелю при его увольнении, была, вот эта самая, невероятная зависимость команды от Кейна. В принципе, свою работу Кейн выполнил на отлично, но страдала командная игра. Кейн- личная прихоть Тухеля. Он, полгода давил на тогдашнее руководство в лице Кана и Сали, с требованием купить Кейна. Но вот, у Компани, несколько иной взгляд на футбол...
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:22
Так точно Виктор! Была новость уже тут вроде что кто то настроился на Лаутаро! Мне он нравится!В разы мобильнее Кейна!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:49
Даже не смешно.
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 16:40, ред.
Моё Почтение, Володя!!!
Очень может быть. Но дело в том, что в руководстве Баварии, всегда и все, очень медленно решается, и вполне возможно, пока решатся купить Лаутаро, сменится гл.тренер.)))
Capral
Capral ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 16:34
Вполне возможно.)))
DXTK
DXTK ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:06, ред.
Кейн и сам не вернется в Тоттенхэм, а если он Баварии не нужен возможно Барселона его выкупит на замену Левандовскому........ Харри забивать умеет, да и раздавать тоже, как раз будет выдавать из глубины на фланги под Рафиньо и Ямаля.........

PS бывший форвард Тоттенхэма Гарри Линекер играл за Барселону, может и Кейн сыграет,........ правда Линекер сначала играл за каталонскую команду а потом в лондоне.
7t526pf4y7sv
7t526pf4y7sv
вчера в 14:52
Ближайшее время вряд-ли Бавария его продаст,первые трофеи у него в кармане
memphis
memphis
вчера в 14:25
Про Кейна и его невезение и так можно фильм снимать, а тут будет просто комедия черная
fg7bnxn7mn23
fg7bnxn7mn23 ответ wak2rvkm6j69 (раскрыть)
вчера в 14:21
Спасибо, исправили.
wak2rvkm6j69
wak2rvkm6j69
вчера в 14:17
если они повторять
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1399648/keyn-harri-tottenhem 06.02.2025
112910415
112910415
вчера в 14:14
какая экзотическая возможность ...
xmhhppgx9gp7
xmhhppgx9gp7
вчера в 14:08
Так Бавария вроде не собирается его продавать. Тоттенхэм может отдыхать.
STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 13:59
ха ха, если обратно в Тоттенхем это будет сильно конечно
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 13:29
Приветствую!Согласен с Вами! Тот же Лаутаро думаю подошел бы Баварии!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:24
А Бавария готова отдать Кейна ?
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:09
Не так уж и дорого...
Capral
Capral
вчера в 12:52
Не знаю, выкупит Кейна ТХ или нет, но то, что Компани строит Баварию максимально менеезависимой от Кейна, я говорю давно. Когда Кейн, в начале чемпионата выбыл из-за травмы на три недели, в одной из передач на ZDF велись разговоры о том, что игра нынешней Баварии смотрится быстрее и острее без Кейна в атаке, что позволяет баварской атаке, наступать более широким фронтом или маневром...

Тухель, который мечтал получить Кейна, строил Баварию на долгом и длительном владении мячом и при полном контроле середины поля. Но у него такая затея не получилась. Компани, при всех возможных ризках- мастерит команду быструю, с динамичными перемещениями, и в такой игре, Кейн не всегда полезен, в силу возраста, и в силу своей позиционной направленности...

Так что, кто его знает... Компани не скрывал того, что хочет видеть на острие атаки своей команды- подвижного, острого форварда, который, мог бы не тормозить атаку команду, но напротив- делать её более агрессивной и динамичной.
Incredulous
Incredulous
вчера в 12:44
Вопрос в другом: а Кейну оно надо?
матос
матос
вчера в 12:39
Не думаю что жлобный Леви выкупит его обратно
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:37
Не будет этого))
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