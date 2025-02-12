Джикия может покинуть «Химки»

Представитель защитника «Химок» отреагировал на информацию о том, что футболисты подмосковного клуба могут бойкотировать контрольный матч на сборе из-за долгов по зарплате.

С Георгием ещё не общался, потому что только узнал о ситуации. Допускаю, что подобное может произойти, ситуация в клубе подвешенная, задолженности по зарплате есть, заявить из новичков никого не могут. Как понимаю, определённости, куда всё это двигается, нет, никто не может ничего сказать.

Георгий профессионал. Понимает, что нужно ещё набрать определённые кондиции, чтобы появился интерес от других команд. В первой части сезона он провёл маловато игр. Остро вопрос Георгий не ставил (о том, чтобы найти новый клуб), но посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Есть договорённости с акционером «Химок», что если появятся интересные предложения, можно будет компенсировать все затраты футбольному клубу и перейти в другую команду. Главное, чтобы были интересные предложения.