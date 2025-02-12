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Джикия может покинуть «Химки»

сегодня, 14:03

Представитель защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о том, что футболисты подмосковного клуба могут бойкотировать контрольный матч на сборе из-за долгов по зарплате.

С Георгием ещё не общался, потому что только узнал о ситуации. Допускаю, что подобное может произойти, ситуация в клубе подвешенная, задолженности по зарплате есть, заявить из новичков никого не могут. Как понимаю, определённости, куда всё это двигается, нет, никто не может ничего сказать.

Георгий профессионал. Понимает, что нужно ещё набрать определённые кондиции, чтобы появился интерес от других команд. В первой части сезона он провёл маловато игр. Остро вопрос Георгий не ставил (о том, чтобы найти новый клуб), но посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Есть договорённости с акционером «Химок», что если появятся интересные предложения, можно будет компенсировать все затраты футбольному клубу и перейти в другую команду. Главное, чтобы были интересные предложения.

Напомним, Джикия выступает за «Химки» с сентября 2024 года. На его счету 6 матчей в РПЛ (жёлтая карточка) и 2 игры в Кубке России.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 16:15
сложновато будет что-то приличное найти
8jk9u6pnb8ra
8jk9u6pnb8ra
сегодня в 15:22
В Химках этого недофутболиста не пиарили, как в спартаке, поэтому быстро раскусили.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 15:15
Ну и что потом? Агент будет предлагать услуги Джикии всем подряд клубам в пердиве? Хотелось бы посмотреть, кто возьмёт на себя смелость подписать сбитого лётчика... Как же дальновидно поступил Спартак избавившись от бывшего игрока сборной России.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:17
Надо еще клуб найти чтобы уйти))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:07
Ну если нужен Химкам,то оставят.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:06
Местное начальство говорит , что у них "всё на мази"...)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 14:05
Оголодали что ли, опухли с голода, бегать не могут... бойкот...
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