К «Динамо» присоединится защитник сборной Парагвая

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сегодня, 12:14

Состав «Динамо» пополнит защитник «Лануса» и сборной Парагвая . Игрок присоединится к «бело-голубым» на третьем сборе, который стартует 18 февраля в ОАЭ . Сейчас стороны прорабатывают последние детали сделки.

Напомним, Касерес перешёл в «Ланус» из «Расинга» (Авельянеда) в марте 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего правого защитника 3 матча в чемпионате Аргентины, в которых он отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает Касереса в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров может продолжить карьеру в Турции.