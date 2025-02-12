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К «Динамо» присоединится защитник сборной Парагвая

сегодня, 12:14

Состав «Динамо» пополнит защитник «Лануса» и сборной Парагвая Хуан Касерес. Игрок присоединится к «бело-голубым» на третьем сборе, который стартует 18 февраля в ОАЭ. Сейчас стороны прорабатывают последние детали сделки.

Напомним, Касерес перешёл в «Ланус» из «Расинга» (Авельянеда) в марте 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего правого защитника 3 матча в чемпионате Аргентины, в которых он отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает Касереса в 4 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров может продолжить карьеру в Турции.

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баск
баск
сегодня в 12:46
Хорошо, что получилось договориться, пацанчик приемлемый.

Этнический парагваец, но родился и вырос в Аргентине и представляет футбольную школу именно этой страны.
Воспитанник Боки, игрок основы сборной Парагвая и Лануса.

Обладает приличными оборонительными скиллами и умеет поддержать атаку. Владеет обостряющим пасом и хорошо играет головой.
С твёрдым, неуступчивым характером, жёсток и дисциплинирован.
С юморком, ничуть не комлексует насчёт своих чебурашкиных ушей)))

В общем, нормальный игрочина, наверняка придётся ко двору.
Проблем с адаптацией не ожидается- это третий парагваец у нас, и тоже защ..
Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:25
Защитники точно нужны для Динамо , а то как проходной двор .
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