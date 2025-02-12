К «Динамо» присоединится защитник сборной Парагвая

Состав «Динамо» пополнит защитник «Лануса» и сборной Парагвая Хуан Касерес. Игрок присоединится к «бело-голубым» на третьем сборе, который стартует 18 февраля в ОАЭ. Сейчас стороны прорабатывают последние детали сделки.
Напомним, Касерес перешёл в «Ланус» из «Расинга» (Авельянеда) в марте 2023 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего правого защитника 3 матча в чемпионате Аргентины, в которых он отметился голевой передачей и получил жёлтую карточку. Портал Transfermarkt оценивает Касереса в 4 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Денис Макаров может продолжить карьеру в Турции.
Этнический парагваец, но родился и вырос в Аргентине и представляет футбольную школу именно этой страны.
Воспитанник Боки, игрок основы сборной Парагвая и Лануса.
Обладает приличными оборонительными скиллами и умеет поддержать атаку. Владеет обостряющим пасом и хорошо играет головой.
С твёрдым, неуступчивым характером, жёсток и дисциплинирован.
С юморком, ничуть не комлексует насчёт своих чебурашкиных ушей)))
В общем, нормальный игрочина, наверняка придётся ко двору.
Проблем с адаптацией не ожидается- это третий парагваец у нас, и тоже защ..
Этнический парагваец, но родился и вырос в Аргентине и представляет футбольную школу именно этой страны.
Воспитанник Боки, игрок основы сборной Парагвая и Лануса.
Обладает приличными оборонительными скиллами и умеет поддержать атаку. Владеет обостряющим пасом и хорошо играет головой.
С твёрдым, неуступчивым характером, жёсток и дисциплинирован.
С юморком, ничуть не комлексует насчёт своих чебурашкиных ушей)))
В общем, нормальный игрочина, наверняка придётся ко двору.
Проблем с адаптацией не ожидается- это третий парагваец у нас, и тоже защ..