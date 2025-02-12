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Сперцян объяснил, почему зимой не покинул «Краснодар»

сегодня, 13:48

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подтвердил, что этой зимой им интересовался «Лидс».

Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна.

Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, идут на первом месте в Чемпионшипе. Но и «Краснодар» идёт на первом месте. Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было.

Ранее в «Лидсе» опровергли информацию об интересе к Сперцяну.

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Все комментарии
zkj3ve2gzu2u
zkj3ve2gzu2u
сегодня в 16:36
Лидс: "Сперцян нам нахрен не нужен".
Сперцян: "Вот поэтому я не могу кинуть Краснодар".
Это было круто🤣
lotsman
lotsman
сегодня в 16:01
"......Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб........." К чему этот трёп? Скажи уже, хочу уехать, но никто не зовёт. так будет честней и правильней. А все эти байки про интересы от кого то, это для рекламы. Интересы, даже если они и есть, это всего лишь интересы, а не предложения. Предложения хотя бы можно рассматривать, а интересы это просто звон.
fh32uy9q89pj
fh32uy9q89pj
сегодня в 15:25
Нужно ждать большого интереса от клубов Албании, может быть, получится.
274qvv9ymy5q
274qvv9ymy5q
сегодня в 14:55
Зарплата в Краснодаре похоже повыше, чем в Лидсе.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 14:08
Ну все таки остался в Краснодаре.
drug01
drug01
сегодня в 14:03
Лучше играть пока дома
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