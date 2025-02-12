Сперцян объяснил, почему зимой не покинул «Краснодар»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян подтвердил, что этой зимой им интересовался «Лидс».
Было, да, этой зимой. Несколько недель назад, не под конец окна.
Они, скорее всего, выйдут в АПЛ, идут на первом месте в Чемпионшипе. Но и «Краснодар» идёт на первом месте. Да, я хочу уехать, но не могу кинуть клуб. Чтобы меня отпустили зимой, предложение должно быть очень хорошим, а у клуба должно быть большое желание меня взять. Этой зимой вот именно такого не было.
Ранее в «Лидсе» опровергли информацию об интересе к Сперцяну.
Сперцян: "Вот поэтому я не могу кинуть Краснодар".
Это было круто🤣
Сперцян: "Вот поэтому я не могу кинуть Краснодар".
Это было круто🤣