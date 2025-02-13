Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Спартак» продолжит работу по поиску вариантов для усиления центра поля

сегодня, 09:34

«Спартак» всё ещё планирует усилить центр поля. Но так как трансферы полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша и хавбека «Торино» Ивана Илича маловероятны, «красно-белые» рассматривают возможность приобретения других иностранных игроков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ривер Плейт» заплатит 8 млн долларов за Кастаньо
Сегодня, 09:24
Сычёв сообщил о переговорах по переходу Гильерме в «Иртыш»
Вчера, 19:20
СлухиПереход Илича в «Спартак» под угрозой срыва
Вчера, 16:16
Слухи«Родина» заинтересована в услугах защитника «Спартака»
Вчера, 15:42
К ЦСКА присоединится 18-летний полузащитник «Фламенго»
Вчера, 15:05
Слухи«Бешикташ» отказался от предложений из РПЛ по Жедсону Фернандешу
Вчера, 14:52
Сортировать
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 13:13
Главное чтобы с горя не купили Глебова.
Xrenobus
Xrenobus ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 11:51
А что кого-то в центр поля приобрели???
lotsman
lotsman
сегодня в 10:33
Неужели мало тех кого приобрели?)
sihafazatron
sihafazatron ответ 2bpfz6eah3dq (раскрыть)
сегодня в 10:14
В следующем сезоне. Щас он любимчик там))
shur
shur
сегодня в 09:49
...что такое Центр Поля для Народной Команды ....?!?!? Сразу в голове Спартаковская Стеночка "фирменная"...! Сразу хавы известные в голову лезут! Это манера,почерк,мысль,созидания и
разрушения в игре,вот что такое Московский Спартак...!!! Растеряли,
разбазарили,кануло в Лето!!!
2bpfz6eah3dq
2bpfz6eah3dq
сегодня в 09:42
Лучше бы тренера-истеричку уволили.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 