«Спартак» продолжит работу по поиску вариантов для усиления центра поля

«Спартак» всё ещё планирует усилить центр поля. Но так как трансферы полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша и хавбека «Торино» Ивана Илича маловероятны, «красно-белые» рассматривают возможность приобретения других иностранных игроков.
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разрушения в игре,вот что такое Московский Спартак...!!! Растеряли,
разбазарили,кануло в Лето!!!
разрушения в игре,вот что такое Московский Спартак...!!! Растеряли,
разбазарили,кануло в Лето!!!