«Спартак» продолжит работу по поиску вариантов для усиления центра поля

1739428493

сегодня, 09:34

«Спартак» всё ещё планирует усилить центр поля. Но так как трансферы полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша и хавбека «Торино» Ивана Илича маловероятны, «красно-белые» рассматривают возможность приобретения других иностранных игроков.