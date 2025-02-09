Клубное ТВ «Реала»: «Соревноваться в грязной лиге Негрейры — отвратительно»

Клубное телевидение «Реала» отреагировало на решение назначить пенальти в ворота мадридской команды в матче с «Атлетико».
«Матрасники» заработали одиннадцатиметровый в первом тайме после того, как полузащитник Орельен Тчуамени наступил в штрафной площади на ногу вингеру Самуэлю Лино. После консультаций с VAR главный арбитр Сесар Сото поставил на «точку». Свою попытку успешно реализовал Хулиан Альварес.
Этот момент вызвал возмущение у комментаторов Real Madrid TV, которые упомянули бывшего вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марию Энрикеса Негрейру. Ранее «Барселону» обвиняли во взяточничестве за выплаты Нейгрейре и его сыну, однако в прошлом году они были сняты.
Это Лино идёт на ногу Тчуамени. Пенальти — это шутка, команда должна играть против Технического комитета судей. Это гол Сото Градо, ему ассистировал Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа. Пенальти абсолютно не было.
«Атлетико» был командой, которой VAR больше всего благоволил за всё время. Лично я бы ушёл с поля и перестал играть в грязной лиге Негрейры. Соревноваться в грязной лиге Негрейры — это отвратительно.
Нет смысла говорить о футболе. «Реал» пока играет не очень хорошо, я думаю, что справедливым результатом была бы нулевая ничья, но когда происходит такая ситуация, мне не хочется говорить о футболе. Игроки «Реала» расстроены. Это позор. Стадион скандировал: «Коррупция в Федерации».
Она тоже выходила на сцену, когда зм или другая награда доставалась не его брату.
Бывает смешно, когда Реал выставляет себя жертвой, типа страдают от предвзятости судей, это реально вызывает смех)
Сколько неоднозначных пенальти было назначено в этом сезоне в пользу сливочных. Вспомнить хотя бы пенку на Эндрике.. когда фол был рядом с угловым флажком, но судья подождал пока бразил доберётся до штрафной и назначил одиннадцать метров)) или за удар в пах шипами тот же Эндрик не получил никакого наказания.
Винисиус делает все, что хочет на поле, но красную получил только один раз.
Это делается специально, чтобы оказать давление на судей. Выглядит все это мерзко.
Она тоже выходила на сцену, когда зм или другая награда доставалась не его брату.
Бывает смешно, когда Реал выставляет себя жертвой, типа страдают от предвзятости судей, это реально вызывает смех)
Сколько неоднозначных пенальти было назначено в этом сезоне в пользу сливочных. Вспомнить хотя бы пенку на Эндрике.. когда фол был рядом с угловым флажком, но судья подождал пока бразил доберётся до штрафной и назначил одиннадцать метров)) или за удар в пах шипами тот же Эндрик не получил никакого наказания.
Винисиус делает все, что хочет на поле, но красную получил только один раз.
Это делается специально, чтобы оказать давление на судей. Выглядит все это мерзко.
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣