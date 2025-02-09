Клубное ТВ «Реала»: «Соревноваться в грязной лиге Негрейры — отвратительно»

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сегодня, 13:38

Клубное телевидение «Реала» отреагировало на решение назначить пенальти в ворота мадридской команды в матче с «Атлетико».

«Матрасники» заработали одиннадцатиметровый в первом тайме после того, как полузащитник наступил в штрафной площади на ногу вингеру . После консультаций с VAR главный арбитр поставил на «точку». Свою попытку успешно реализовал Хулиан Альварес.

Этот момент вызвал возмущение у комментаторов Real Madrid TV, которые упомянули бывшего вице-президента Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марию Энрикеса Негрейру. Ранее «Барселону» обвиняли во взяточничестве за выплаты Нейгрейре и его сыну, однако в прошлом году они были сняты.