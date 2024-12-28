В РФС сообщили, что Дюков — единственный кандидат на пост главы организации

Александр Дюков — единственный кандидат на пост главы Российского футбольного союза.
Его кандидатура была предложена 77 организациями — членами РФС.
Конференция, в рамках которой состоятся выборы президента РФС, пройдет 2 февраля 2025 года.
Александр Дюков — единственный кандидат на пост главы Российского футбольного союза.
Его кандидатура была предложена 77 организациями — членами РФС.
Конференция, в рамках которой состоятся выборы президента РФС, пройдет 2 февраля 2025 года.
П.С. Кстати говоря, а почему в Уставе РФ не предусмотрена обязательная альтернативность выборов? Это принцип любой демократии.
П.С. Кстати говоря, а почему в Уставе РФ не предусмотрена обязательная альтернативность выборов? Это принцип любой демократии.
Болейте за своих, а не против чужих!
Болейте за своих, а не против чужих!