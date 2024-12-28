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В РФС сообщили, что Дюков — единственный кандидат на пост главы организации

вчера, 19:20

Александр Дюков — единственный кандидат на пост главы Российского футбольного союза.

Его кандидатура была предложена 77 организациями — членами РФС.

Конференция, в рамках которой состоятся выборы президента РФС, пройдет 2 февраля 2025 года.

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Все комментарии
alexamit
alexamit
сегодня в 09:42
Значит на ближайшее столетие первенство бомжам обеспечено.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 06:43
Никто больше не хочет вставать у руля болота. Чтож, оно и понятно, столько г разгребать придётся, там столько не платят наверное.
5qrteeujkpzz
5qrteeujkpzz
вчера в 21:43
На нет и суда нет, без особой разницы кто будет, если бы он что-то решал.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 21:40
Удивляться не чему...У нас в стране вертикаль власти с одного места...)
Кип
Кип
вчера в 21:16
В федерации по тяжелой атлетике избрали другого так сразу приостановка аккредитации вот и вся демократия
lotsman
lotsman
вчера в 21:05
Если решили единогласно, значит так и будет. В ближайшее десятилетие, скорее всего, РФС будет вариться в своём котле и разницы нет, Дюков будет или кто то другой.
stanichnik
stanichnik
вчера в 21:02
А чего ждать до второго февраля, альтернативы всё равно нет, можно хоть сейчас СМС-голосование объявить и тут же произвести подсчёт голосов, чтобы не собирать всех бездельников в одном месте и денег сэкономят и время. У нас Президента страны выбирают по интернету, а тут для выборов руководителя РФС надо целую конференцию проводить.
Болейте за своих, а не против чужих!
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:44, ред.
Смотри Саша - не умудрись проиграть выборы...)))
bhcn77384ya6
bhcn77384ya6
вчера в 20:28
К сожалению он может только обещать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:10
Дюков практически как Брежнев - безальтернативен. Значит застой неизбежен. Видимо эта должность нужна Газпрому для манипулирования лимитом на легионеров, так как это нужно Зениту. Было 5+6, потом стало 6+5, потом 8+ 13, на очереди 20+1. Тогда юбилеи можно каждый год отмечать. Так что Дюкова в Президенты ! Ура, товарищи!
П.С. Кстати говоря, а почему в Уставе РФ не предусмотрена обязательная альтернативность выборов? Это принцип любой демократии.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:41
Изберут единогласно, наверняка. Хотя это неправильно...
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