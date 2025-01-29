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Стала известна дата заседания комитета по этике в связи с интервью Дзюбы

сегодня, 15:14

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили источнику о том, когда пройдёт заседание комитета по этике в связи с обращением главы Российской Премьер-Лиги Александра Алаева по поводу ноябрьского интервью нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что президент РПЛ обратился в комитет по этике РФС по поводу интервью футболиста. В РФС подтвердили наличие данного письма, но дату заседания тогда не уточнили.

Заседание комитета по этике состоится 4 февраля.

К письму от РПЛ в комитет по этике прилагается заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям форварда в интервью. Как уточняет лига, экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива».

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ magnum3000 (раскрыть)
сегодня в 15:35
"А слабо тебе, Вольдемар, дать интервью?" )...
magnum3000
magnum3000
сегодня в 15:26, ред.
Вот везде успевает Дзюба...
"И когда ты только Борщов всё успеваешь! И в фонтаны нырять и на танцах драться!"
wfmax6k9q7hg
wfmax6k9q7hg
сегодня в 15:20
Мало ли что болтает рукоблуд, зачем это все превращать в фарс.
Гость
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