Стала известна дата заседания комитета по этике в связи с интервью Дзюбы

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сегодня, 15:14

В службе коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) сообщили источнику о том, когда пройдёт заседание комитета по этике в связи с обращением главы Российской Премьер-Лиги Александра Алаева по поводу ноябрьского интервью нападающего «Акрона» «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что президент РПЛ обратился в комитет по этике РФС по поводу интервью футболиста. В РФС подтвердили наличие данного письма, но дату заседания тогда не уточнили.

Заседание комитета по этике состоится 4 февраля.