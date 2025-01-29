Стала известна дата заседания комитета по этике в связи с интервью Дзюбы

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) сообщили источнику о том, когда пройдёт заседание комитета по этике в связи с обращением главы Российской Премьер-Лиги Александра Алаева по поводу ноябрьского интервью нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы «Матч ТВ».
Ранее стало известно, что президент РПЛ обратился в комитет по этике РФС по поводу интервью футболиста. В РФС подтвердили наличие данного письма, но дату заседания тогда не уточнили.
Заседание комитета по этике состоится 4 февраля.
К письму от РПЛ в комитет по этике прилагается заключение специалиста по лингвистическому исследованию на 50 листах, в котором дана оценка высказываниям форварда в интервью. Как уточняет лига, экспертиза была проведена по инициативе «Локомотива».
"И когда ты только Борщов всё успеваешь! И в фонтаны нырять и на танцах драться!"
"И когда ты только Борщов всё успеваешь! И в фонтаны нырять и на танцах драться!"