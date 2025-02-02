Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФСРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Гинер и Гафин избраны в состав исполкома РФС

вчера, 13:15

На внеочередной конференции РФС в Москве был избран новый состав исполнительного комитета организации.

В состав исполкома вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, президент Суперлиги по футзалу Григорий Иванов, президент ЦСКА Евгений Гинер, председатель совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин вице-президент РФС и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, президент «Сочи» Борис Ротенберг, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский, президент Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири Михаил Бочкарев, президент Союза федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Лом-Али Ибрагимов, президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин, президент Союза федераций футбола «Сибирь» Владимир Евтушенко, президент объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николай Голубев, президент Союза федераций футбола «Центр» Эдуард Малый, президент футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев, президент Московской федерации футбола Александр Старцев, первый вице-президент РФС Никита Симонян, президент Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» Алексей Комаров, генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов, председатель правления объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, президент Союза ветеранов футбола Александр Мирзоян, советник президента РФС Игорь Каменской, председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев, председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.

Президентом РФС единогласно был переизбран Александр Дюков.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноДюков единогласно переизбран на должность президента РФС
Вчера, 13:03
Стала известна дата заседания комитета по этике в связи с интервью Дзюбы
29 января
ОфициальноВ РФС сообщили, что Дюков — единственный кандидат на пост главы организации
28 декабря 2024
В Израиле заявили, что не общались по поводу возвращения российских команд
26 декабря 2024
В РФС считают, что решение УЕФА о допуске российских команд зависит от МОК
26 декабря 2024
В исполкоме РФС намерены вернуть налог на иностранных тренеров
26 декабря 2024
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:47
всецело одобряем и поддерживаем ! )
Варвар7
Варвар7 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:16
Ну что , можно раздавать и сыграть "в дурака" к примеру..)
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 14:12
Ротенберги это раковая опухоль российского спорта.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:53
Комментарии излишни…Ротенберг какого фига там забыл?... И им деньги будут платить или только кормить иногда бесплатно на заседаниях? А че их так мало? Давайте сотню прихлебателей наберем, которые ничем не будут заниматься....
drug01
drug01
вчера в 13:48
Значит все будет как всегда
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:43
Короче - "Вся колода в сборе"!))
Capral
Capral
вчера в 13:28
Избрание Гинера понять можно: человек всецело в футболе много лет, понимает футбол как игру, в своё время, поднял ЦСКА на небывалую высоту, фактически, один, 20 лет, c Честью держал армейский Клуб!!!!!!!

А этот, куда лезет, что, он понимает в футболе?! Случайный человек в футболе, но и он- туда же. Вот поэтому, и российский футбол такой...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 