Гинер и Гафин избраны в состав исполкома РФС

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вчера, 13:15

На внеочередной конференции РФС в Москве был избран новый состав исполнительного комитета организации.

В состав исполкома вошли президент Российской премьер-лиги Александр Алаев, президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, президент Суперлиги по футзалу Григорий Иванов, президент ЦСКА , председатель совета директоров московского «Динамо» вице-президент РФС и генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров, президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, президент «Сочи» Борис Ротенберг, президент Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский, президент Союза федераций футбола Урала и Западной Сибири Михаил Бочкарев, президент Союза федераций футбола Южного и Северо-Кавказского федеральных округов Лом-Али Ибрагимов, президент Дальневосточного футбольного союза Владимир Крысин, президент Союза федераций футбола «Сибирь» Владимир Евтушенко, президент объединения федераций футбола «Северо-Запад» Николай Голубев, президент Союза федераций футбола «Центр» Эдуард Малый, президент футбольного союза «Приволжье» Владимир Афанасьев, президент Московской федерации футбола Александр Старцев, первый вице-президент РФС Никита Симонян, президент Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо» Алексей Комаров, генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов Александр Зотов, председатель правления объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович, президент Союза ветеранов футбола Александр Мирзоян, советник президента РФС Игорь Каменской, председатель комитета женского футбола РФС Полина Юмашева, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Павел Каманцев, председатель комитета РФС по маркетингу Денис Соловьев.