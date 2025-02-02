Дюков единогласно переизбран на должность президента РФС

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вчера, 13:03

единогласно переизбран на должность президента РФС сроком на четыре года. Дюков являлся единственным кандидатом на этот пост.

Он руководит союзом с февраля 2019 года – он также победил на выборах в 2019 году, а затем в 2021-м.

Все три раза выборы были безальтернативными.