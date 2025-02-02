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Дюков единогласно переизбран на должность президента РФС

вчера, 13:03

Александр Дюков единогласно переизбран на должность президента РФС сроком на четыре года. Дюков являлся единственным кандидатом на этот пост.

Он руководит союзом с февраля 2019 года – он также победил на выборах в 2019 году, а затем в 2021-м.

Все три раза выборы были безальтернативными.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
вчера в 20:03
Ну что тут скажешь? Видимо 3 срок Дюкова всех устраивает, футбол России на подъёме и лучшего управленца не найти.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:05, ред.
Шура Дюков - исключительный управленец. В отношении его пора таки прекратить огульное охаивание эпохального значения! Прёт в огонь и в воду за отечественный футбол всеми фибрами и членами своего могучего тела. Коля Колосков нервно курит в сторонке...

P.S. Смотря на этот театр теней в РПЛ/РФС..., уже даже рвотные позывы не возникают, - их просто не осталось.(facepalm)
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
Заслужено победил в честной борьбе......при нём футбол развивается потрясающими темпами, а сборная ставит рекорды результативности.... Ну а так что, логично и прогнозируемо. Никто из нынешних футбольных/околофутбольных функционеров не рискует брать на себя бремя ответственности за развитие футбольного хозяйства в России. Разве что присосаться к футбольной кормушке в розовой надежде отщепнуть себе....

Пи.Си. Почему нельзя допустить до выборов условного Аршавина, Мостового?
Хотя , о чём это я... Тут у власти один 20 безальтернативный...
lotsman
lotsman
вчера в 13:44
Если единогласно, значит выбирать больше не из кого было.
sv_1969
sv_1969 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 13:41
Я это давно говорил тоже. Помню лет 5 назад писал тут что у "хехемона" не будет конкурентов из-за грЯзьпрома.
112910415
112910415
вчера в 13:35
достойнейший,
превышающий достоинствами всех достойных ! )
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 13:12
"Все три раза выборы были безальтернативными."

А почему?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:11
"Все три раза выборы были безальтернативными." - Этим предложением сказано всё...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:08
Какие-то двойственнные ощущения...
pkwv5dnzg82j
pkwv5dnzg82j
вчера в 13:08, ред.
В РФС царствует демократия!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:07
Это финиш. Нашему футболу российскому конец. Газпром все приватизировал.
dd3wypxdu984
dd3wypxdu984
вчера в 13:04
Зря не выперли этого чёрта
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