Александр Дюков единогласно переизбран на должность президента РФС сроком на четыре года. Дюков являлся единственным кандидатом на этот пост.
Он руководит союзом с февраля 2019 года – он также победил на выборах в 2019 году, а затем в 2021-м.
Все три раза выборы были безальтернативными.
Пи.Си. Почему нельзя допустить до выборов условного Аршавина, Мостового?
Хотя , о чём это я... Тут у власти один 20 безальтернативный...
Пи.Си. Почему нельзя допустить до выборов условного Аршавина, Мостового?
Хотя , о чём это я... Тут у власти один 20 безальтернативный...