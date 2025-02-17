Гвардиола: «Вероятность пройти „Реал“ в таком положении — 1%»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о предстоящей ответной игре с «Реалом» в Лиге чемпионов.
Все понимают, что такое победить на «Сантьяго Бернабеу» в таком положении. Вероятность нашего прохода дальше, я не знаю, она минимальна. Можно сказать 1%, но если шанс есть, мы постараемся, это точно. Шанс есть, небольшой, потому что результат был нехорошим: пять минут назад был счет 2:1 и все было по-другому, но и при счете 2:3 шансы есть. Раз шанс есть, мы им воспользуемся и посмотрим, что из этого выйдет.
19 февраля «горожане» проведут с «Реалом» ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов (первый – 2:3).
Преимущество в любом случае в руках «Реала». Мармуш, вероятно, будет в стартовом составе Манчестера. Парень показал свои способности и может быть полезен, даже если не будет в стартовом составе.
Есть еще нюансы с расписанием матчей: МС конечно, может играть со всей своей силой и страстью, но через три дня им предстоит игра с Ливерпулем. Челси замедлился, МС наконец поднялся на четвертое место (хотя разница между ними невелика). Смогут ли они восстановиться за три дня после высокого прессинга против Реала? Стоит ли рисковать и упускать возможность закрепиться на четвертом месте?
Даже если «Реал» проиграет на домашнем стадионе, они не проиграют с разницей в два гола. Честно говоря, я в это не верю. Если будет дополнительное время, «Реал» все равно будет свежее. Здесь вопрос приоритетов.
Преимущество в любом случае в руках «Реала». Мармуш, вероятно, будет в стартовом составе Манчестера. Парень показал свои способности и может быть полезен, даже если не будет в стартовом составе.
Есть еще нюансы с расписанием матчей: МС конечно, может играть со всей своей силой и страстью, но через три дня им предстоит игра с Ливерпулем. Челси замедлился, МС наконец поднялся на четвертое место (хотя разница между ними невелика). Смогут ли они восстановиться за три дня после высокого прессинга против Реала? Стоит ли рисковать и упускать возможность закрепиться на четвертом месте?
Даже если «Реал» проиграет на домашнем стадионе, они не проиграют с разницей в два гола. Честно говоря, я в это не верю. Если будет дополнительное время, «Реал» все равно будет свежее. Здесь вопрос приоритетов.