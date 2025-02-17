Гвардиола: «Вероятность пройти „Реал“ в таком положении — 1%»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о предстоящей ответной игре с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Все понимают, что такое победить на «Сантьяго Бернабеу» в таком положении. Вероятность нашего прохода дальше, я не знаю, она минимальна. Можно сказать 1%, но если шанс есть, мы постараемся, это точно. Шанс есть, небольшой, потому что результат был нехорошим: пять минут назад был счет 2:1 и все было по-другому, но и при счете 2:3 шансы есть. Раз шанс есть, мы им воспользуемся и посмотрим, что из этого выйдет.