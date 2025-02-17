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Гвардиола: «Вероятность пройти „Реал“ в таком положении — 1%»

вчера, 21:28
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о предстоящей ответной игре с «Реалом» в Лиге чемпионов.

Все понимают, что такое победить на «Сантьяго Бернабеу» в таком положении. Вероятность нашего прохода дальше, я не знаю, она минимальна. Можно сказать 1%, но если шанс есть, мы постараемся, это точно. Шанс есть, небольшой, потому что результат был нехорошим: пять минут назад был счет 2:1 и все было по-другому, но и при счете 2:3 шансы есть. Раз шанс есть, мы им воспользуемся и посмотрим, что из этого выйдет.

19 февраля «горожане» проведут с «Реалом» ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов (первый – 2:3).

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 12:11
Пеп соломку себе подстилает заранее.
Если проиграют, то выставит себя великим аналитиком и прогнозистом, который всё просчитал, и знал результат заранее. Ну и как обычно он не виноват, так обстоятельства сложились.
А если получится пройти Реал, то объявит себя Фениксом, восставшим из пепла, и расскажет какой он гениальный тренер, который смог сделать невозможное.
bars098
bars098
сегодня в 10:48
Гвардиола сдался, а это означает что Мансити вылетит
112910415
112910415
сегодня в 06:23
хитрит ... рассчитывает один закатить, а потом ещё один !
Leki_chelsea
Leki_chelsea
сегодня в 05:04
Манчестер пройдет дальше
протон
протон
сегодня в 04:28
Помню Пеп такое уже когда-то говорил и выносил соперника
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 03:53
У вас есть шанс 100 % ный снова люлей получить и Реал вам их на вешает!! Адьос лысый шарлатан!! 👋
ABir
ABir
сегодня в 00:29
Пеп подстилает себе соломку, но Реалу не стоит не на минуту не расслабляться в ответном матче.
fmjy45dd6ath
fmjy45dd6ath
вчера в 23:09
Пеп кажется соперника хочет убаюкать
shur
shur
вчера в 22:40
...надо понимать,что Реал осознаёт,что он сильнее,на данный момент, на 99% .....! Стадион,трибуны,болельщики,атмосфера,
родные стены,тактика, Рюдигер и ещё 1% от Пепе +...........!!!
shlomo
shlomo
вчера в 22:15
Пеп уже проиграл... если такое говорит..
DXTK
DXTK
вчера в 22:13
Если дома их не победили в гостях можно про это забыть, что-то Гвардиола стал часто Реалу уступать видимо стареет........
69Haya96
69Haya96
вчера в 22:12
Выездные голы уже давно ничего не решают, в противном случае поражение со счетом 2:3 означало бы 0,1% успеха для МС.

Преимущество в любом случае в руках «Реала». Мармуш, вероятно, будет в стартовом составе Манчестера. Парень показал свои способности и может быть полезен, даже если не будет в стартовом составе.

Есть еще нюансы с расписанием матчей: МС конечно, может играть со всей своей силой и страстью, но через три дня им предстоит игра с Ливерпулем. Челси замедлился, МС наконец поднялся на четвертое место (хотя разница между ними невелика). Смогут ли они восстановиться за три дня после высокого прессинга против Реала? Стоит ли рисковать и упускать возможность закрепиться на четвертом месте?

Даже если «Реал» проиграет на домашнем стадионе, они не проиграют с разницей в два гола. Честно говоря, я в это не верю. Если будет дополнительное время, «Реал» все равно будет свежее. Здесь вопрос приоритетов.
Sкрудж
Sкрудж
вчера в 22:09, ред.
Я не думаю что Пеп смирился , выездные голы уже не в почёте , любая победа в один мяч переводит противостояние в дополнительное время . Не верить , что можно победить в один мяч - не верю. Лукавит Гвардиола . Букмекеры на проход Сити дают 19 % , просто на победу 26 % , а Пеп 1% , что то не сходиться. Реал с папой Карло слишком опытны , что бы расслабляться. Я кстати верю , что Реалу не будет легко как минимум . Шансы конечно не 50 на 50 , но они определённо есть , и не настолько малы.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 21:59
Играйте по принципу "А х4ле нет то?)"
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:41
Играйте в красивый атакующий футбол, терять уже нечего))) Без Ковачичей в составе)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:38
Походу, успокаивает соперников, наверняка что-нибудь придумал...
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