Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2024/2025

В Бразилии дали Анчелотти до мая подумать о работе в сборной

вчера, 22:01

Представители Бразильской конфедерации футбола проявили интерес к кандидатуре Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной.

После завершения Суперкубка Испании представители бразильской стороны вели переговоры с окружением итальянского специалиста, предлагая ему возглавить команду до конца чемпионата мира 2026 года.

По имеющимся данным, 65-летнему тренеру предоставлено время для размышления до мая текущего года.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Саудовцы готовят для Анчелотти предложение на сумму 20 млн евро в год
Вчера, 20:23
СлухиБоккетти может быть уволен с поста главного тренера «Монцы»
09 февраля
СлухиБудущее Постекоглу решится в матче против «Астон Виллы»
08 февраля
Роналдо надеется, что Анчелотти возглавит сборную Бразилии
08 февраля
Фабрегас может возглавить клуб Бундеслиги
07 февраля
СлухиДжеррард может возглавить «Карлайл Юнайтед» из английской Лиги Два
05 февраля
Сортировать
Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:50
проблема бразильцев, что раньше они тренировались условно на улицах фавелл.
а теперь в академиях наравне со всеми.
и потому теряют свою фишку.
анчелотти не выход из положения.
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:45
Бразилия нуждается в Анчелотти...
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 22:24
Бразилия или Сауд Аравия? Выбирай.
ABir
ABir
вчера в 22:20
Похоже надо соглашаться, из Реала скоро попрут. Решающим может стать игра с МС.
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:13
Ну ё моё! Дайте деду отдохнуть)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:04
Да уж , теперь Анчелотти , есть над чем подумать...)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 