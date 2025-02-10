В Бразилии дали Анчелотти до мая подумать о работе в сборной

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вчера, 22:01

Представители Бразильской конфедерации футбола проявили интерес к кандидатуре на пост главного тренера национальной сборной.

После завершения Суперкубка Испании представители бразильской стороны вели переговоры с окружением итальянского специалиста, предлагая ему возглавить команду до конца чемпионата мира 2026 года.

По имеющимся данным, 65-летнему тренеру предоставлено время для размышления до мая текущего года.