В Бразилии дали Анчелотти до мая подумать о работе в сборной

Представители Бразильской конфедерации футбола проявили интерес к кандидатуре Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной сборной.
После завершения Суперкубка Испании представители бразильской стороны вели переговоры с окружением итальянского специалиста, предлагая ему возглавить команду до конца чемпионата мира 2026 года.
По имеющимся данным, 65-летнему тренеру предоставлено время для размышления до мая текущего года.
а теперь в академиях наравне со всеми.
и потому теряют свою фишку.
анчелотти не выход из положения.
а теперь в академиях наравне со всеми.
и потому теряют свою фишку.
анчелотти не выход из положения.