Саудовцы готовят для Анчелотти предложение на сумму 20 млн евро в год

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вчера, 20:23

В Саудовской Аравии планируется масштабное развитие футбола с целью повышения его уровня к ЧМ -2034. Для реализации этой цели рассматривается привлечение высококвалифицированных иностранных тренеров.

Источник сообщил, что саудовцы подготовили предложение главному тренеру мадридского «Реала» на сумму 20 млн евро в год, что значительно превышает его текущую зарплату в Испании (около 11 миллионов).

По информации из окружения итальянского специалиста, он осведомлен о планах саудовцев. Сам тренер неоднократно заявлял о своей преданности «Реалу» и нежелании покидать клуб по собственной воле.