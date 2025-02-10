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Саудовцы готовят для Анчелотти предложение на сумму 20 млн евро в год

вчера, 20:23

В Саудовской Аравии планируется масштабное развитие футбола с целью повышения его уровня к ЧМ-2034. Для реализации этой цели рассматривается привлечение высококвалифицированных иностранных тренеров.

Источник сообщил, что саудовцы подготовили предложение главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти на сумму 20 млн евро в год, что значительно превышает его текущую зарплату в Испании (около 11 миллионов).

По информации из окружения итальянского специалиста, он осведомлен о планах саудовцев. Сам тренер неоднократно заявлял о своей преданности «Реалу» и нежелании покидать клуб по собственной воле.

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Все комментарии
протон
протон ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 00:20
Вы правильно подметили, я об этом и намекал. У Китая есть из природных богатсв все почти, есть технологии. А арабов ну максимум нефть. Им нужно вкладывать так, что бы получать выгоду в будущем. развивая как раз такие формы через спорт, привлекая туристов. Арабы очень мудрый народ. Очень. Но Китай есть Китай. В Китае есть и руда, и атом, и ИИ, и много чего что не бензоколонка.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 00:10
Да, не хватало турниров, где играют между собой клубы из Европы с клубами из СА. И чего ради?

Китай - страна технологическая, к ним в мире относятся с огромным уважением, они итак во всех сферах присутствуют. Им нет необходимости через футбол привлекать к себе внимание, как это вынуждены делать арабы. СА лишь пользуется умами из других стран, привлекая специалистов высокого уровня, которые работают на контрактах.
Эти страны развиваются по-разному! И спорт в том числе!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:47, ред.
Папе надо в Бразилию.
Когда ещё такая честь выпадет - Первому не бразильцу оказаться у руля Селесао ? А к арабам никогда не поздно податься.
shur
shur
вчера в 22:43
....завтра цена на Мэтра повысится или упадёт..................!!!!!!!!!!!!!!!!
....Я за красивый футбол, откровенный, резкий, техничный, разный!!!
2wehyzxj9wcn
2wehyzxj9wcn
вчера в 22:42
Карло провёл довольно длинну, славную карьеру тренера,выиграл все что можно, поэтому думаю что деньги здесь будут не на первом месте
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:38
И Сб. Бразилии претенденты на него, но 20лимонов в год, вряд-ли они могут платить ему.
Так что, Анчи скорее поедет к арабам, поднимать их чемпионат. Что с этого получится это уже другой вопрос. Но, его Реал однозначно отпустит, не смотря какие титулы он получит по окончании сезона.
Dauletbek
Dauletbek ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 22:04
Он добровольно никогда не уйдёт...
Futurista
Futurista ответ Не Э Г О ИС Т (раскрыть)
вчера в 21:51
И кукольный театр)...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 21:44
20 лемов я так понимаю это первоначальное предложение?
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:44
Анчелотти исчерпал себя в Реале, лучше ему уйти самому
протон
протон ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 21:42
Качество футбола добротное. Можно было бы провести турниры против европейских команд или Америки. тогда точно можно определить ситуацию. Футболисты ведь в СА в 5 топовых очень хорошего уровня. Арабов не остановить. Более того, в скором времени принимать ЧМ по футболу. Кода мы сравниваем лигу Китайскую с СА, нужно, думаю, искать причины, почему так произошло с китайской лигой. и почему СА в это вкладывает большие деньги. У меня года 2 назад по этому поводу была большая статья, где я детально об этом высказался. У китайцев есть деньги может и выделяли бы средства, но арабы вкладывают на перспективу не только именно в футбол но и в другие виды деятельности это и туризм , торговля ит.д.
sihafazatron
sihafazatron ответ Agamaga___05 (раскрыть)
вчера в 21:36
Китайцы умнее!))
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:33
Папа : Готов.. Но сигары и жвачку впридачу.. 🤭
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:23
А как это повлияет на качество футбола?
Всё же китайцы не давали столько денег и быстро отошли от этой темы.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:21
Хорошие деньги,наверно уговорят.
протон
протон
вчера в 20:45
Самое дорогое поднятие брови в истории
А порочили скорый распад лиги СА))) у которой ждёт участь китайской лиги
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:43
)))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:33
С этих товарищей можно и втрое больше просить))
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