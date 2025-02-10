Саудовцы готовят для Анчелотти предложение на сумму 20 млн евро в год

В Саудовской Аравии планируется масштабное развитие футбола с целью повышения его уровня к ЧМ-2034. Для реализации этой цели рассматривается привлечение высококвалифицированных иностранных тренеров.
Источник сообщил, что саудовцы подготовили предложение главному тренеру мадридского «Реала» Карло Анчелотти на сумму 20 млн евро в год, что значительно превышает его текущую зарплату в Испании (около 11 миллионов).
По информации из окружения итальянского специалиста, он осведомлен о планах саудовцев. Сам тренер неоднократно заявлял о своей преданности «Реалу» и нежелании покидать клуб по собственной воле.
Так что, Анчи скорее поедет к арабам, поднимать их чемпионат. Что с этого получится это уже другой вопрос. Но, его Реал однозначно отпустит, не смотря какие титулы он получит по окончании сезона.
Так что, Анчи скорее поедет к арабам, поднимать их чемпионат. Что с этого получится это уже другой вопрос. Но, его Реал однозначно отпустит, не смотря какие титулы он получит по окончании сезона.
Когда ещё такая честь выпадет - Первому не бразильцу оказаться у руля Селесао ? А к арабам никогда не поздно податься.
Когда ещё такая честь выпадет - Первому не бразильцу оказаться у руля Селесао ? А к арабам никогда не поздно податься.