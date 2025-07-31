«Хиберниан» – «Мидтьюланн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1753972617

сегодня, 17:36

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «Хиберниан» – «Мидтьюланн», который состоится 31 июля 2025 года.

«Хиберниан»

Клуб из Шотландии может быть доволен первой игрой на выезде, ведь там удалось сыграть вничью, хотя шансов на такой результат у букмекеров было немного. Теперь «Хиберниан» на своем поле постарается сыграть еще более успешно, чтобы иметь возможность выбить фаворита и выйти в следующий раунд на радость собственным болельщикам и руководству.

24 июля «Хиберниан» сыграл вничью с «Мидтьюланном» (1:1), а 19 числа проиграл в товарищеской встрече «Болтону» (0:2).

«Мидтьюланн»

«Мидтьюланн» не смог обыграть своего соперника на своем поле, чем существенно усложнил себе задачу выхода в следующий раунд. Теперь представителю чемпионата Дании важно хорошо выступить в ответной игре в Шотландии и по возможности первым открыть счет, чтобы получить преимущество, которого не было в первой встрече. Матч будет интересным, ведь каждый из оппонентов имеет шансы на выход в следующий этап квалификации.

28 июля «Мидтьюланн» разгромил «Сеннерьюск» (6:2), а 24 числа сыграл вничью с «Хибернианом» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хиберниан» – 4.05

Ничья – 4.15

Победит «Мидтьюланн» – 1.77

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

Шесть последних матчей «Мидтьюланна» завершились исходом «обе забьют»

«Хиберниан» выиграл два из пяти последних домашних встреч во всех турнирах

До этого противостояния клубы никогда между собой не встречались в официальных или товарищеских встречах

Прогноз

Поставить на победу «Мидтьюланна», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.77. Предполагаем, что команде из Дании просто не повезло в первой встрече и в ответном поединке она возьмет свое.