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«Реал» может уволить Анчелотти, если не выиграет крупный трофей

вчера, 21:36

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил желание продолжить работу в мадридском клубе, и руководство высоко оценивает вклад итальянца, считая его лучшим возможным кандидатом на эту должность.

Опытного специалиста считают неотъемлемой частью клуба и предложили ему вернуться на руководящую позицию после завершения тренерской карьеры.

В настоящее время увольнение тренера не планируется. Однако в случае неудачи в завоевании Лиги чемпионов и титула чемпиона Испании, его контракт может быть расторгнут.

При условии победы в одном из этих турниров Анчелотти продолжит работу до 2026 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:04
Перес всё больше стал прибегать к шантажу....
112910415
112910415
сегодня в 02:45
всё это белый шум !
прогонят - не прогонят ...
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 02:24
Если Вы пролистаете все мои комментарии, то найдете ответ…
А так я счастлив, что у вас пополнение - и иначе бы Реал был бы чемпионом с первого тура, потому что у вас лучший тренер.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:35
Без устали Карло увольняют и увольняют , а он ну ни как не увольняется...)
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 01:28
Ну как минимум Ла лигу он точно выйграет , тут конкуренты совсем вялые Реал на классе всех рас катает а в ЛЧ конечно будут еще сильные сопернеки. Удачи Реалу, успехов и больших побед!! 🏆🥇
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:10
Зидану не нужно всего перечисленного)
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
сегодня в 01:07
Неужели Перес виноват, который дал тренеру супер состав?
Agamaga___05
Agamaga___05
сегодня в 01:03
В Барселоне после победы в чемпионате Испании выгоняют тренера, а они пишут про какие-то самые высокие требования в Мадриде.
Выгонят Анчи, пригласят снова Зидана.
Датак
Датак
вчера в 23:32
Нет никаких предпосылок. Пока и в чемпионате дела неплохо идут,и в лч
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 23:02
Хоть и болельщик Барселоны, но полностью согласен. На самом деле проблема не в тренере у вас…
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:01
Анчелотти лучший тренер королевского клуба. Придет другой тренер, и ему новых трансферов подавай, авторитет заработать, заездами поладит, Пересу услужливо втереться,,,время только потеряют. Карло вполне может ещё год два вести команду к победам. Лучше купите ему защитников
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:55
Такова участь тренера к сожалению!Пусть и такого как папа Карло!
shur
shur
вчера в 22:42
...комент по факту интересный,но не о чём ! Прописные истины!
Контракт,результат, победа,новый контракт,поражение,всё равно
порабатает,альтернативы и уважения для нынешнего состава нет и не будет!
Comentarios
Comentarios
вчера в 22:38
Дядька уже всем все доказал. Лучше не найдут на данный момент. Алонсо еще зеленый
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:35
В футбольном мире тренерам сложнее всего задержаться в Реале. Буквально не давно вся пресса визжала об отставке Карло, когда он 1-2 раза проиграл за 370 дней. В Реале самые высокие требования. Но у Реала классная игра, они нашли ее, единственное надо дыры в обороне закрыть, в полузащите и в атаке все здорово, команда комбинирует, играет очень симпатично.
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:10
Анчелотти лучший тренер Реала в истории, безусловно и он заслужил сам решать когда уйти из Мадрида
Но есть ещё Перес и ДНК клуба, которое обязывает выигрывать титулы, так что если Реал в этом сезоне не выиграет ЛаЛигу или ЛЧ то вполне возможно что Перес психанёт и уволит Карло Анчелотти!
Что будет не правильно
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:01
Конечно, Реал может уволить Анчелотти. Но замену Папе Карло нужно начинать искать прямо сейчас. Мне кажется, что время итальянского тренера постепенно уходит, как ни прискорбно. Он теряет контроль над командой и не надо вспоминать его заслуги... Реал был, есть и будет, а любой тренер просто наёмный работник.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:54
Щас об этом прочитает Алонсо и останется в Байере.
shlomo
shlomo
вчера в 21:52
Перес уже становится маразматиком...
drug01
drug01
вчера в 21:52
Придется добавить в игре иначе будет плохо...
ABir
ABir
вчера в 21:50
В Лиге чемпионов Реалу будет не просто, а вот Ла Лигу выиграть вполне по силам, так что шансы порулить сливочными в 2026 у Карло большие, хотя стульчик под ним покачивается.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:44
Каждый месяц, если не чаще, выходит подобная новость))
А следом пишут, что Анчи планирует уйти из реала)
А потом все опровергают)))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:39
Это будет фатальной ошибкой Мадрида!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:38
Все может быть в футболе и увольнение тоже.
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