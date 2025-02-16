«Реал» может уволить Анчелотти, если не выиграет крупный трофей

1739731016

вчера, 21:36

Главный тренер «Реала» выразил желание продолжить работу в мадридском клубе, и руководство высоко оценивает вклад итальянца, считая его лучшим возможным кандидатом на эту должность.

Опытного специалиста считают неотъемлемой частью клуба и предложили ему вернуться на руководящую позицию после завершения тренерской карьеры.

В настоящее время увольнение тренера не планируется. Однако в случае неудачи в завоевании Лиги чемпионов и титула чемпиона Испании, его контракт может быть расторгнут.

При условии победы в одном из этих турниров Анчелотти продолжит работу до 2026 года.