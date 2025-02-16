«Реал» может уволить Анчелотти, если не выиграет крупный трофей

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил желание продолжить работу в мадридском клубе, и руководство высоко оценивает вклад итальянца, считая его лучшим возможным кандидатом на эту должность.
Опытного специалиста считают неотъемлемой частью клуба и предложили ему вернуться на руководящую позицию после завершения тренерской карьеры.
В настоящее время увольнение тренера не планируется. Однако в случае неудачи в завоевании Лиги чемпионов и титула чемпиона Испании, его контракт может быть расторгнут.
При условии победы в одном из этих турниров Анчелотти продолжит работу до 2026 года.
Но есть ещё Перес и ДНК клуба, которое обязывает выигрывать титулы, так что если Реал в этом сезоне не выиграет ЛаЛигу или ЛЧ то вполне возможно что Перес психанёт и уволит Карло Анчелотти!
Что будет не правильно
Но есть ещё Перес и ДНК клуба, которое обязывает выигрывать титулы, так что если Реал в этом сезоне не выиграет ЛаЛигу или ЛЧ то вполне возможно что Перес психанёт и уволит Карло Анчелотти!
Что будет не правильно