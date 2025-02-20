Гвардиола: «Мы должны принять реальность и двигаться дальше»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Реала».
Ничто не вечно. В прошлом мы были невероятны, но не теперь. Мы должны стараться шаг за шагом становиться лучше с сегодняшнего дня. У нас осталось 13 игр в Премьер-Лиге, и мы должны быть в четвёрке или пятёрке лучших, чтобы попытаться снова попасть в Лигу чемпионов.
Мы не смогли хорошо защищаться против движения Мбаппе, это было сложно. Победила лучшая команда, они заслужили это. Они были лучше. Мы должны принять реальность и двигаться дальше.
Также Гвардиола объяснил, почему не смог сыграть нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.
Эрлинг пытался тренироваться... Судя по снимкам, которые мы сделали, он в порядке, но ему было некомфортно ходить. Он сказал, что я не готов, я не чувствую себя хорошо.