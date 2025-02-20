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Гвардиола: «Мы должны принять реальность и двигаться дальше»

сегодня, 09:27
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)3 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвёл итоги ответного стыкового матча Лиги чемпионов против «Реала».

Ничто не вечно. В прошлом мы были невероятны, но не теперь. Мы должны стараться шаг за шагом становиться лучше с сегодняшнего дня. У нас осталось 13 игр в Премьер-Лиге, и мы должны быть в четвёрке или пятёрке лучших, чтобы попытаться снова попасть в Лигу чемпионов.

Мы не смогли хорошо защищаться против движения Мбаппе, это было сложно. Победила лучшая команда, они заслужили это. Они были лучше. Мы должны принять реальность и двигаться дальше.

Также Гвардиола объяснил, почему не смог сыграть нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд.

Эрлинг пытался тренироваться... Судя по снимкам, которые мы сделали, он в порядке, но ему было некомфортно ходить. Он сказал, что я не готов, я не чувствую себя хорошо.

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Все комментарии
e72jkbmkmhy5
e72jkbmkmhy5 ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 12:30, ред.
Пеп имеет на то право! Сегодня он Маршал в футбольном мире! Его же пытаются учить Капралы! Да, он уже не ефрейтор, но еще даже и не сержант!
en9qa3bc8tgp
en9qa3bc8tgp
сегодня в 11:52
Пеп достиг вершины! Десятки тренеров хотели бы иметь такие показатели и достижения, еще больше не могут об этом даже мечтать! Кто из современных тренеров имеет такие же показатели? Это жизнь! Сегодня 5-7 тренеров стремятся быть как Пеп, но не более!
Capral
Capral
сегодня в 11:19
Жаль, что он не уточнил- куда двигаться... А так, да- правильной дорогой идете, товарищи.
112910415
112910415
сегодня в 11:03
Эрлинг испытывает дискомфорт в больших матчах !
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:28
Признак того что он спекается.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 10:20
Правильно.. Прими 🥃.. Но не много.. 😂
shur
shur ответ Маг_тм (раскрыть)
сегодня в 09:38
...тихо сам с собою, Я веду беседу!!! «Мы должны принять реальность и двигаться дальше»
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 09:30
Че то Гвард очень часто стал вспоминать прошлое, почти не одно интервью у него не проходит, где он бы не похвалил свою (себя) команду за прошлые заслуги. Это печальный звоночек
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:29
Только и остается хорошо играть в АПЛ !!!
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