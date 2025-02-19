«Реал» хотел вышвырнуть хавбека, а теперь от него зависит. Пенсия Крооса спасла карьеру Себальоса

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сегодня, 18:40

Умный испанец пользуется шансом.

Даниэль направляет игру «Реала»

Прошлым летом Перес хотел выбросить Себальоса из «Реала». А сам футболист устал сидеть на скамейке. Дани расстроился, что в заявке на Евро-2024 был Алекс Баэна из «Вильярреала» и не оказалось его самого. Хотя Себальос не был удивлен решению тренера. Де ла Фуэнте поступил верно. Дани в прошлом сезоне ни разу не вышел в основе в матче Лиги чемпионов. И лишь пять раз появился с первых минут в чемпионате Испании. Мадридская пресса сообщала, что резервисты часто жаловались на отсутствие ротации состава от Анчелотти.

Скорее всего, Себальос ушел бы в новую аренду прошлым летом. Даниэль уже играл за «Арсенал». А перебрался в столицу Испании из Севильи, где выступал за «Бетис». Из основы клубов, вроде «Реала Сосьедад», реально попасть в заявку чемпионов Европы. Дани, невзирая на формальный статус победителя Лиги чемпионов, оказался на обочине без золотой медали. Расстроился. Хочет сыграть на ЧМ -2026 через год. Уже подыскивал себе новую команду. Даже рассматривал переход в «Атлетико», но Дани спасло решение легенды.

Кроос весной заявил, что после Евро-2024 завершит футбольную карьеру. Анчелотти и Перес пытались переубедить немца. Флорентино не любит терять ценных игроков бесплатно. Кроос мог поиграть ещё год, но ушел отдыхать, вести подкаст и тренировать детей в собственной футбольной академии. Говорили, что Тчуамени и Вальверде справятся в центре поля. Сегодня, если Васкес не сможет сыграть с «Манчестер Сити», Вальверде будет правым защитником «Реала». А Тчуамени привык работать в центре обороны с разными напарниками.

Хавбек Себальос в итоге занял его место. Осенью лечил лодыжку. Но поскольку параллельно вылетали из-за травм защитники и хавбеки, Даниэль теперь в основе. А самое удивительное – подзабытый резервист оказался ключевым футболистом. Не видим Беллингема на позиции центрального хавбека. Модрич выходит на замену. Камавинга не умеет направлять игру так четко, как испанский коллега. Себальос с его талантами работы с мячом неожиданно оказался в центре композиции. Рад, что услышал Анчелотти и продлил контракт с «Реалом».

Тренер доверяет стилю Себальоса

Анчелотти в «Милане» работал с Зеедорфом и Пирло. Обожает полузащитников, которые умеют продвигать мяч. Каземиро в прошлом чаще разрушал. Бразилец говорит, что в МЮ почувствовал больше свободы в центре поля. Кроос без Карлоса вынужден был чаще обороняться, окопался глубже. Раньше у «Реала» были свои Зеедорф и Пирло, то есть Модрич и Кроос. Сейчас Анчелотти искал человека, который сможет чаще всех передавать мяч. Причем в идеале использовать много передач с продвижением вперед.

Себальос оказался подходящим вариантом. В элитных лигах только у Киммиха больше точных коротких пасов за полный матч, чем у хавбека «Реала». Дани первый в Ла Лиге по количеству передач, 90 штук за игру. Аккуратность 95.3 %, лучший результат. Почти по 30 пасов вперед, у таких передач брак менее 10 %. Себальос выдает по 15-16 пасов в финальную треть. По передачам, которые отрезают соперников, Дани немножко уступает только Киммиху из «Баварии» и де Паулю из «Атлетико». Себальос в лучшей форме в карьере.

Хотя Дани не габаритный и допускает ошибки в борьбе, как случалось в Манчестере, входит в число лучших хавбеков главных лиг по проценту выигранных единоборств. Опорником не является, напарники стараются страховать, ведь лучше в жесткой игре. Зато за почти 900 минут на поле в Ла Лиге (напомним, пропустил часть матчей из-за травмы) Себальос вошел в лидеры по передачам вперед, которые упрощают работу Беллингему, Мбаппе, Родриго и Винисиусу. А вот Джуда нет в первой двадцатке по пасам с продвижением.

У «Реала» четверка атаки, а дуэт хавбеков на них работает. Беллингем атакует часто и опасно, а Себальос и Камавинга подают снаряды. Не всегда метод верный. По классу хавбеки ниже легенд «Реала». При этом не стоит пробовать играть без Себальоса. Дани был на лавке против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании. Каталонцы в итоге забили 4 мяча в первом тайме. Анчелотти выпустил Себальоса после перерыва. Хотя многие привыкли недооценивать испанца, а Перес вряд ли передумал его продавать, игрок заслужил похвалу.

«Реал» не определился с хавбеками

Когда Пересу нужны были деньги, обсуждали продажу Тчуамени и Вальверде. Дорогих молодых хавбеков предлагали одному клубу – «Ливерпулю». Сейчас у «красных» есть Гравенберх и МакАллистер, а ещё молодежь и более атакующий Собослаи. Кстати, Беллингема тоже звали при Клоппе. Вся тройка полузащиты «Реала» нравилась скаутам «Ливерпуля». А сейчас сам Перес будет принимать решение о составе в середине поля. В «Реале» не всегда довольны игрой Тчуамени на позиции опорного хавбека.

Привыкли не только к меткости передач, но и к количеству пасов вперед. В обороне Тчуамени чаще раздает передачи ближним напарникам. У Себальоса невысокие шансы закрепиться в основе. Важен фактор тренера. Дани подходит Анчелотти, хотя Карло не всегда доверял испанцу. Зато попросил оставить игрока. Если «Реал» возглавит Хаби Алонсо, или пригласят специалиста из АПЛ , то могут начать переговоры с новым хавбеком. Причем в Мадриде допускают опасный и довольно глупый ход ради рекламы.

Якобы «Реал» готов пригласить Вирца в команду, где на его любимой позиции любят играть Беллингем, Винисиус и Мбаппе. Конечно, если бразилец покинет «Реал», то появится вакансия в атаке. Тогда логичнее искать центрального форварда, а Мбаппе отправить на знакомый левый край. А если нет, то Вирцу в центре нужна помощь чистого опорника, чтобы немец прошел путь Де Брюйне из атакующей позиции в середину поля. В любом случае Себальос недостаточно звездный игрок по правилам дона Переса.

А вот сегодня должен быть в основе, если Васкес не восстановился, а Вальверде снова сыграет справа в защите. «Реал» встретит яростные атаки обновленного состава Гвардиолы. У Хосепа ставка на зимних новичков, а вот Анчелотти доверяет бывшим резервистам. В прошлом плей-офф Лиги чемпионов героем стал запасной голкипер Лунин. Андрей остановил «Манчестер Сити» в серии пенальти. Сейчас надежды на передачи умницы Себальоса. Если Дани свяжет линии, то четверка атаки огорчит вратаря Эдерсона.