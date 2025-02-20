Мбаппе жёстко расправился с защитой «Манчестер Сити». «Реал» легко прошёл чемпионов Англии

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сегодня, 01:14

У Килиана хет-трик в матче плей-офф.

«Реал» обеспечил результат до перерыва

Не было шоу с финальными аккордами на последних секундах. Футболисты «Манчестер Сити» сделали всё, чтобы «Реал» дома комфортно забил дважды в первом тайме. Отличился осмелевший Мбаппе. Французу нужно подарить по хорошему автомобилю каждому, кто отвечает за охрану и камеры наблюдения в шведском отеле, где у Килиана была интрижка с местной девушкой. Без внимательности охраны полицейские не получили бы запись с игроком «Реала» и женщиной в коридоре.

Девушка обвинила форварда в насилии. Мбаппе мог переживать из-за будущего суда и терять рекламные контракты. Вместо этого расправил крылья, когда шведская полиция заявила, что нет повода для криминального преследования Килиана. Игра быстро наладилась. А через несколько недель пошли голы. В новом году Мбаппе забил «Барселоне» в проигранном финале Суперкубка. Теперь собрал 14 мячей в 11 матчах, если начинать считать с Эль Класико. У новичка сейчас невероятная серия.

Удивляют лишь комментарии, что нынешний успех якобы противоречит разговорам о сложном дебюте. Мбаппе разыгрался не сразу. Как его друг из ПСЖ Дембеле. Тренер выгонял Усмана из команды за низкую дисциплину. Потом взял обратно и получил серию голов. Рафинья из «Барселоны» – ещё один голевой герой сезона, едва не покинул каталонцев летом. Ему везли замену в лице Уильямса. Такой сезон. У форвардов перепады формы. Прямо как у Холанда, который сегодня не сыграл из-за травмы.

Мбаппе колено не тревожит. Килиан сначала прочитал крутой заброс центрального защитника Асенсио и перебросил Эдерсона. Есть у бразильского голкипера плохая привычка выскакивать на мяч и останавливаться на полпути. Высокая линия обороны «Манчестер Сити» легко подставлялась под атаки Мбаппе. Килиан убрал Гвардиола, сделал дубль. У француза уникальная манера зависать в падении до удара, что позволяет запутывать вратарей. На десерт форвард оформил хет-трик ударом низом.

Гвардиола перемудрил с тактикой и составом

До матча английские фанаты «Манчестер Сити» (они существуют) обсуждали одну особенность Хосепа в критический момент. Испанец любит горе от ума. Гвардиола немного накрутил с тактикой, упростив «Реалу» жизнь. Анчелотти честно признался, что устал распутывать загадки коллеги. Предпочел бы не встречаться с «Манчестер Сити» снова и снова. И хотя в прошлом сезоне прошли «горожан» в серии пенальти, а теперь выиграли в Англии, «Реалу» было тревожно накануне ответного поединка.

Зря переживали. Гвардиола внес неудачные изменения в состав. Хусанов вышел справа в обороне. Хавбек Нико даже забил, сыграв в связке с Гюндоганом. Илкай после Эль Класико снова встретил знакомых «сливочных». Наконец, Де Брюйне и Холанд оказались на скамейке. Решение по Эрлингу тренер принимал вместе с врачами. У норвежца, к сожалению, травма. Но ставка на Мармуша на острие была риском. Гвардиола поверил футболисту, который на выходных забил трижды в поединке АПЛ .

Но «Ньюкасл» не «Реал». Фоден, Савио и Бернарду в Мадриде не справились. Год назад в серии пенальти именно опытный португалец решил пробить по центру ворот, а голкипер «Реала» Лунин разгадал план Силвы. Теперь несвежий полузащитник появился на позиции Де Брюйне. Интересно было посмотреть на «Манчестер Сити», который казался загадкой даже для бывалых игроков основы команды Гвардиолы. Ожидание не оправдали, было скучно. Англичане проиграли «Реалу» до выхода на поле.

Узкая и компактная игра у «Манчестер Сити» время от времени получалась, но «Реал» слишком быстро забил. Англичане мечтали испугать испанцев, а в ответ сами паниковали. Мбаппе с невероятной легкостью добирался до ударных позиций. А дальше дело техники. У Килиана были проблемы с голами в плей-офф в Лиге чемпионов. Новый стыковой раунд стал для него удачным. Забил команде Гвардиолы в первом матче, отличился трижды в Мадриде. Прекрасный результат быстро приговорил интригу.

«Реал» сразится с Алонсо или Симеоне

У команды Анчелотти интересный жребий. Впереди «Байер» или «Атлетико». Определят вид сетки плей-офф в пятницу. Тренер Хаби Алонсо пройдет кастинг, если «Леверкузену» выпадут матчи против бывшего клуба наставника. А Симеоне проведет очередной поединок с «Реалом», если такой окажется судьба Диего. Вряд ли аргентинец рвется играть против Анчелотти. Ему мадридские дерби надоели не меньше, чем Карло встречи с Гвардиолой. Зато всегда приятно получить шанс выбить врага.

«Манчестер Сити» не является недругом для «Реала», но команда Анчелотти серьезно настроилась на поединок. «Мадрид» был не просто хорош, а сыграл прекрасно. Приободрило оборону возвращение Рюдигера. Вальверде надежно сыграл справа в защите с капитанской повязкой. Тчуамени помогал Себальосу в центре поля. Мбаппе на удивление хорошо освоился в центре атаки. В ПСЖ и сборной Франции Килиан был плохой «девяткой». Роналду недавно сказал, что Мбаппе не умеет играть в центре.

Похоже, Килиан посмотрел несколько видео с другим Рональдом – бразильцем Роналдо. А «Манчестер Сити» провалился. Но не будем принижать вклад «Реала», объясняя легкую победу в одностороннем поединке. Физические кондиции команды Гвардиолы важны. «Горожане» часто не успевали в решающих моментах центральных матчей. Но Мбаппе в его нынешнем чудном состоянии мог огорчить и англичан в хорошей форме. «Реал» как команда не идеален, зато у них выдающийся состав в атаке.

Когда неудачно играет Винисиус – включается Беллингем. Не спасает Джуд – полезен Мбаппе. Не получается у Килиана – крут Родриго. А если все сыграли средне, то случается ничья. И это тоже весело. Благодаря серии осечек «Реала» вернули интригу в Ла Лиге после очередной победы «Барселоны». С каталонцами Анчелотти в Лиге чемпионов раньше полуфинала сыграть не сможет. Или раньше финала, ведь вместо «Барселоны» на пути «Реала» может оказаться знакомый испанцам «Ливерпуль».