Удар Фламинго выбил «Ювентус» из Лиги чемпионов. Чёрная неделя для итальянских клубов

1740031330

сегодня, 09:02

Три участника – три футбольных провала.

Мотта допустил реванш голландцев

Два клуба из Нидерландов выбили итальянцев. «Фейеноорд» вытолкнул «Милан». После домашней победы голландцы могли уступить в гостях. К поворотному моменту на «Сан-Сиро» ещё вернемся. А здесь расскажем о приключениях Фламинго против обороны «Ювентуса». Райан Фламинго – молодой голландский защитник. Хотя его контракт недавно принадлежал «Сассуоло», играл в арендах в голландских клубах. ПСВ заметил парня прошлым летом. А теперь Фламинго затолкал мяч в сетку после ошибки голкипера «Ювентуса».

В воротах давно нет вратаря уровня Буффона. Доннарумму в Турин пока тоже не заманили, хотя могут поднять этот вопрос летом на радость Сафонову. А пока «Ювентус» сначала допустил ответное поражение от ПСВ в гостях 2:1, а потом пропустил от Фламинго в овертайме. Позор, конечно. Известный тренер Петер Бош работает с сильным, но не великим коллективом. Если бы «Ювентус» встретил «Баварию» или «Реал», то вылет назвали предсказуемым итогом в плей-офф. А вот против ПСВ стоило выступить намного успешнее.

На основном этапе встречались против этого соперника, выиграли 3:1. Как видите, критики тренера Мотты правы. Прошли месяцы, а молодой «Ювентус» не стал стабильнее. Отсутствие опыта как аргумент для неудач. Но ведь «Ювентус» обыгрывал кризисный «Манчестер Сити». Неужели лидер чемпионата Нидерландов сильнее команды Гвардиолы? «Ювентусу» не хватило уважения к ПСВ . А чтобы объяснить, почему проход голландцев дальше закономерен, важно знать статистику по ударам. Перевес 25:15 в пользу хозяев.

Гасперини набросился на своего игрока

Возрастной итальянский тренер настоящий тиран. У Гасперини ненормальные тренировки. Скорее всего, испортил здоровье парочке футболистов, поскольку в «Аталанте» наставник – главный человек. В больших клубах диктаторские замашки не сработают. А в Бергамо Гасперини многое прощают. Вингер Лукман в прошлом году сделал хет-трик в финале Лиги Европы против «Байера», принес опытному Мистеру европейский трофей. А теперь Гасперини обвинил нигерийца в вылете от «Брюгге».

Может, тренеру стоило лучше изучить соперника? «Аталанта» против бельгийцев решила сыграть в стиле явного фаворита. Владели мячом, создавали моменты в гостях и дома. И пропустили пять мячей в двух матчах. Лукман вышел на поле при счете 0:3 в пользу «Брюгге». Забил гол, а потом не сумел реализовать пенальти. Именно поэтому Гасперини решил оторваться на бедняге. Невысокий нигериец планировал покинуть «Аталанту», а теперь это дело решенное. Тренеру не стоило ругать футболиста.

Футболисты «Брюгге» оказались хитрее. Были провокации, но бельгийцы забивали голы. Они оказались эффективнее, чем Ретеги и де Кетеларе. Для молодого тренера Хайена проход победителя Лиги Европы – большой успех. «Аталанте» нужно смириться с поражением и собраться. Толои в конце удалился за попытку бросить мячом в соперника. Не попал и толкнул оппонента. Злятся, ведь могли пройти в четвертьфинал. А теперь матчи против «Лилля» или «Астон Виллы» ждут «Брюгге».

Консейсау не смог исправить «Милан»

Хотя к наставникам Аллегри и Пиоли у фанатов «россонери» смешанное отношение, речь о чемпионах Италии с «Миланом». На лучших отрезках опытные тренеры добивались от команды грамотного футбола. А летом пришел португалец Фонсека. У Паулу были тактические идеи. И не было важных побед. Выбрали Консейсау – появилась воля в отдельных матчах, как против «Интера» в финале Суперкубка Италии. При этом Сержиу не смог с порога поработать с тактикой и представить умный «Милан».

До зубного скрежета прямолинейная, предсказуемая и банальная команда. А виноваты звезды в атаке. Феликс, Перишич и Леау не разнесли «Фейеноорд». Даже после быстрого мяча Хименеса, игравшего недавно за голландцев, итальянский фаворит не сумел дожать оппонента. Виноват защитник Тео Эрнандес. Нельзя с желтой карточкой картинно падать, выпрашивая штрафной удар, даже не пенальти. Судья Марциняк правильно показал французу второе предупреждение. «Милан» подставили.

Вдесятером оставалось не пропустить. Но «Фейеноорд» достаточно грамотный даже без Хименеса. И хотя у них тоже прошла смена тренера, причем недавно. Новый наставник вытащил счастливый билет. Домашняя победа и выездная ничья против «Милана» значат, что голландцы наберут ещё больше полезных очков в еврокубках для общей таблицы. Также «Фейеноорд» ждёт жеребьевку. Нет большой разницы между «Интером» и «Арсеналом». Хотя итальянский клуб может оказаться для них удобнее.

Индзаги должен учесть чужие ошибки

Тренеры Мотта, Гасперини и Консейсау виноваты в синхронном вылете от скромных соперников из Бельгии и Нидерландов на одной стадии. Серия А могла снова побороться за дополнительную пятую путевку в Лигу чемпионов. Однако в стыковом раунде потеряли три команды. А «Болонья» не попала в плей-офф. В борьбе остался «Интер». Причем по иронии судьбы миланцы сыграют или против ПСВ , или против «Фейеноорда». А дальше, если Индзаги не повторит ошибки коллег, неприятный выбор.

«Интеру» будет сложно набрать много очков. Зато «Аталанта» и «Наполи» попробуют воспользоваться нагрузками миланцев в Лиге чемпионов, чтобы побороться за Скудетто. В чемпионате Италии у трех команд есть шансы на трофей. «Интер» последним вступит в игру в Лиге чемпионов. Могут отдать должок Серии А перед ПСВ или «Фейеноордом». Эти команды выбили исторических врагов «нерадзурри». «Ювентусу» в обоих матчах забил важные мячи ветеран Перишич. Ивану 36 лет, пока не наигрался.

Хорват может попасть на бывшую команду, миланский «Интер». Поскольку через стадию победителя в паре ждут соперники в стиле «Баварии» или «Реала», то не стоит свято верить в одинокого героя, который побеждает всех ковбоев на пути итальянцев в Мюнхен. Скорее всего, в этом сезоне «Интеру» не хватит сил и мастерства для прохода в новый финал. Зато у них много опыта, что отличает успешного Индзаги от Мотты, Консейсау и даже Гасперини. «Аталанта» не играла в финале Лиги чемпионов.