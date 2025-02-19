Лига чемпионов зажигает юные звёзды. Новые герои присоединились к Ямалю, Беллингему и Вирцу

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сегодня, 21:41

Молодые футболисты делают разницу.

Девятнадцатилетний парень выбил «Аталанту»

Итальянцы глупо проиграли в гостях неделю назад. «Брюгге» отбивался и рисковал уступить. Но в самом конце матча защитник «Аталанты» неудачно выставил руку в борьбе за мяч. Ударил соперника по лицу, а судья указал на «точку». Пострадавший реализовал приговор, первый сюрприз от «Брюгге». В ответном матче многие ждали камбэк опытного клуба. Гасперини обыгрывал «Ливерпуль» и «Байер» в Лиге Европы год назад и надеялся пройти дальше в борьбе со смелыми бельгийцами.

Однако не всегда в Лиге чемпионов получается показать класс. За «Брюгге» до перерыва два мяча забил 19-летний кучерявый вингер Чемсдин Талби. По фамилии можно догадаться, что родители парня родом из Северной Африки, а конкретно из Марокко. Воспитанник «Брюгге» настолько талантливый, что хавбека сразу забрали в юношеские команды Бельгии. Не оставили африканцам шансов. Талби сыграл полный матч против «Ювентуса», когда «Брюгге» заполучил нулевую ничью.

В первом поединке с «Аталантой» именно Чемсдин отдал голевую передачу. Ассистировал испанцу Феррану, который на третьей минуте матча в Бергамо вернул молодому напарнику должок. Дальше Талби сделал дубль и праздновал, когда ещё один талант из «Брюгге», 23-летний грек Цолис, отдал результативную передачу на Феррана Хутглу. За тайм футболисты бельгийского клуба решили вопрос с проходом дальше. А Талби присоединился к опытным молодым звездам.

У больших клубов надежда на юных мастеров

Хотя у Беллингема наглость тридцатилетнего ветерана, как и манера поведения – Модрич год назад удивлялся дерзости Джуда, англичанину всего 21 год. Сегодня вечером от действий хавбека прямо зависит судьба «Реала» в ответном поединке против «Манчестер Сити». А в первом матче именно Беллингем забил победный мяч на последних минутах. Отказал Гвардиоле в переходе в его команду, а теперь постарается реабилитироваться за красную карточку с «Осасуной».

Беллингема оправдывают, ведь удалил его фанат Месси. У арбитра матча «Реала» нашли в саду стену с изображением легенды «Барселоны». Испанские СМИ сообщили о том, что в отношении судьи начали расследование в связи с возможным конфликтом интересов, поскольку его компания, возможно, работала с различными европейскими клубами и лигами. Однако рефери заявил о планах подать иски в связи с распространением неверной, ложной или предвзятой информации, отметив, что его компания не получала никаких вознаграждений от каких-либо спортивных организаций, а является информационной платформой. Но Джуд подставился, не стоило использовать самый известный мат на английском языке, общаясь с арбитром. В Лиге чемпионов Беллингем сыграл во всех 9 матчах, забил 3 мяча и отдал столько же голевых передач. Не спас «Реал» от поражений и стыкового раунда, зато точно не затерялся.

Как и семнадцатилетний вингер «Барселоны» Ямаль. На пятки рекордам легенд наступают самые юные из участников Лиги чемпионов. Ламин не играет на этом этапе, но ему пригодится весь талант против победителя пары «Бреста» и ПСЖ . Команда Кварацхелии стартовала в паре с гостевой победы 3:0. Ямаль может встретиться с новой командой бывшего конкурента Дембеле. Это если жребий не отправит к парижанам «Ливерпуль». В любом случае Ямаля снова проверят.

А у «Байера», ещё одного опасного участника плей-офф, многое завязано на действиях Вирца. Флориан, которому 21 год, стал лидером команды с характером. Чемпионы Германии не сумели обыграть «Баварию» на выходных. Уступают главному конкуренту в таблице Бундеслиги. Зато в Лиге чемпионов Хаби Алонсо настраивается на успехи. Обе немецкие команды в плей-офф доверяют молодым лидерам. У «Баварии» в роли «десятки» прекрасный диспетчер Мусиала.

Джамал продлил контракт и вчера после травмы Кейна переместился на острие атаки. В результате «Бавария» Компани едва не вылетела от «Селтика» Роджерса. Оставалось несколько секунд до овертайма, но Дэвис занёс мяч в ворота шотландцев. Раньше Альфонсо сам был в роли Мусиалы, молодым талантом. Теперь немец хочет выиграть Лигу чемпионов как основной игрок, потому что в победном сезоне Флика хавбек находился в заявке, но не провел ни одного поединка.

«Монако» выручил двадцатилетний плеймейкер

Кроме Талби, может похвастаться успешной игрой во вторник 20-летний левый вингер «Монако» Бен Сегир. Здесь тоже легко догадаться, что предки молодого футболиста родились за пределами Европы. Надежды «Брюгге» и «Монако» – кучерявые марокканцы по крови. Бен Сегир родился во французском курортном городе Сен-Тропе, а в «Монако» попал сравнительно недавно. Зато быстро заиграл в первой команде. В 20 лет у Элиэсса более 70 матчей за клуб.

А вот в сборной Франции парня не считают особенным. Дешам отдал игрока команде Марокко. В составе первой сборной у Бен Сегира есть матчи и голы. А самое главное, что с Хакими из ПСЖ атакующий хавбек «Монако» выиграл бронзу на Олимпиаде в Париже. Огромный успех африканцев, памятные медали. Сильная игра Бен Сегира слева в атаке «Монако» меняет позицию капитана Головина. Вот только в Лиссабоне Александр сыграть не сумел, его не было даже в запасе.

Кроме Талби и Бен Сегира, в Лиге чемпионов заявил о себе 20-летний англичанин Гиттенс из «Боруссии». Хотя не забивал «Спортингу» в Лиссабоне, его команда одержала уверенную победу 3:0. Посмотрим, как новый тренер Ковач отнесется к молодому игроку. У парня, который учился в академии «Манчестер Сити», есть конкуренты. Джейми мечтает закрепиться в основе и вырасти, ведь хочет повторить судьбу Холанда и Беллингема. В Дортмунде доверяют молодежи.

В Лиге чемпионов у многих клубов разного калибра есть ключевые футболисты не старше 21 года. У ПСЖ в основе Жоау Невеш, ключевой хавбек. У Савио непростой дебютный сезон в «Манчестер Сити». Зато может сыграть против «Реала» вечером. От успешности турка Йилдыза зависят результаты «Ювентуса». Касадо – основной хавбек «Барселоны». Павловича можно увидеть в центре у «Баварии». А вот «Арсеналу» после травм нужен 17-летний форвард Нванери.

У тридцати шести клубов Лиги чемпионов уже 169 ставок на молодых ребят. Причем игроков, вроде Беллингема и Ямаля, можно смело назвать суперзвёздами. Оба из первой десятки «Золотого мяча-2024». Джуд занял третью строчку, а Ламин пришел восьмым. Их клубы конкурируют за победу в скандальном чемпионате Испании. «Реал» и «Барселона», «Манчестер Сити» и «Бавария» доверяют юным игрокам. Пугают только нагрузки, которые часто опасны для юниоров.