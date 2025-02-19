Аномальный вечер в безумной Лиге чемпионов. «Бавария» едва не повторила ошибки итальянцев

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сегодня, 08:56

«Милан» и «Аталанта» покинули турнир.

Фавориты дома не разгромили шотландцев

«Баварии» забил знакомый нападающий. Немец Николас Кюн после школы «Аякса» оказался во втором составе клуба из Мюнхена. До основы не дорос. Затем через «Рапид» попал в «Селтик». Кто мог подумать, что именно Кюн забьет в ворота Нойера на стадионе, где примут финал Лиги чемпионов? Невероятная история для шотландского клуба. Уже когда фаворит проигрывал и позволил команде Роджерса сравнять счет по сумме двух матчей, у «Селтика» была перспективная контратака.

Немцы рисковали, ведь действовали слишком медленно и предсказуемо. До матча писали, что «Бавария» плохо контролирует себя в таких случаях. Низко пали против «Байера» на выходных, когда впервые с 2008-го года не сумели попасть в створ ворот оппонента в Бундеслиге. Повезло, что в Глазго отличились дважды. Если бы «Селтик» вышел в гостях вперед по сумме двух матчей, то фавориту было бы ещё сложнее. Атаковали с мыслями, что не стоит залезать в колючие овертаймы.

«Селтик» в этой Лиге чемпионов уже играл в Германии. «Боруссия» их разбила 7:1. Тот результат навредил команде Компани. Опытный тренер Роджерс, раньше работавший в «Ливерпуле», грамотно спланировал поединок вторым номером. Подходы у немцев были, однако неважно сыграли фланги. Динамики не хватало. Кейн покинул поле в перерыве. Вместо него вперед пошел Мусиала, но Джамал не профильный центральный форвард. «Бавария» ждала подвига от своих полузащитников.

Немцы сумели вырвать путевку дальше лишь в дополнительное время. Удачный навес с правого фланга завершился ударом Горецки. Шмейхель отразил мяч, но защитник не успел вынести его куда подальше. Снаряд ударился об Альфонсо Дэвиса. Канадец отпраздновал подписание нового контракта с «Баварией» решающим мячом. После сложного поединка фаворита будут ругать. Кейн, Мусиала и Гнабри провели слабый поединок, а Олисе не хватило опыта. «Селтик» был близок к овертаймам.

Итальянцы опозорились против середняков

У «Фейеноорда» и «Брюгге» хорошие команды. Но в старом формате Лиги чемпионов они могли занять третьи места в группах и отправиться в Лигу Европы. А так оказались в стыковом раунде. Голландцы выбили «Милан» после домашней победы и гостевой ничьей. Команде, которая недавно заменила тренера на человека без опытна работы главным, повезло с удалением игрока «россонери» Эрнандеса. Француз симулировал, имея желтую карточку. Гол Хименеса бывшей команде не спас «Милан».

А вот «Аталанта» не просто вылетела по глупости одного футболиста. Нет, клуб из Бергамо дома допустил разгром по итогам первого тайма от скромного «Брюгге». Хотя бельгийцы неплохо подобрали состав, речь о скромном по возможностям клубе. Даже не первые у себя на родине в чемпионате Бельгии. Зато в Лиге чемпионов «Аталанта» пропустила от них трижды. Лишь после этого за итальянцев забил лучший игрок Африки прошлого года, веселый нигерийский вингер Адемола Лукман.

«Милан» и «Аталанта» радовались после жеребьевки. Клубу из Бергамо мог достаться «Спортинг», команда из более сильной лиги, чем «Брюгге». А «Милан» избежал матчей против «Ювентуса», когда им выпал «Фейеноорд». В результате Консейсау провалился против голландцев. А Гасперини мог получить камбэк, если бы Лукман сделал дубль по правилам, а не из офсайда, и реализовал пенальти. В случае 3:3 «Аталанта» могла выдать безумный реванш, но реальность совсем другая.

Клубы Серии А упустили отличный шанс заработать очки в общую таблицу. Также «Милан» и «Аталанта» потеряли деньги, которые географическим соседям всегда нужны. Консейсау и Гасперини недооценили соперников. Известные клубы думали, что раз у них за спиной решающие стадии еврокубков – «россонери» были в полуфинале Лиги чемпионов, а клуб из Бергамо выигрывал Лигу Европы, то голландцы и бельгийцы испугаются. Все сложилось иначе, два аутсайдера прошли дальше.

«Орлы» оставили Головина без Лиги чемпионов

Александр не сыграл в Лиссабоне из-за травмы. У российского капитана «Монако» проблемы с приводящей мышцей. Без одного из лидеров команда Хюттера забила три мяча, но Адольф не прошел «Бенфику». «Орлы» ответили тоже тремя мячами. В гостевом поединке «орлы» победили 0:1, ничей хватило для прохода дальше. Не получилось уверенно убрать «Монако», но португальцам главное заработать денег и показать молодых ребят, вроде испанца Каррераса. На его счету решающий ассист.

Вторник стал днем, когда крутые клубы заплатили за глупые ошибки. В «Баварии» до сих пор не знают, зачем они уволили Нагельсманна. Вчера Юлиан сидел на трибуне и улыбался, когда его показывали. А Компани в одном из эпизодов упал на пятую точку. Молодой бельгиец допустил грех по меркам руководства «Баварии». Едва не вылетел из Лиги чемпионов от скромного «Селтика». А итальянцы не спаслись. «Милан» и «Аталанта» не ровня лучшим командам сезона, но играли не против грандов.

Также похвалим «Бенфику» за конкретику. Хотя футболисты «Монако» владели мячом, у португальцев хватало ударов по воротам. Вовремя забил после паса Павлидиса турецкий вингер Актюркоглу. Отметим скаутов «Спартак» за попытку подписать футболиста, он раскрылся в «Бенфике». А оборона «Монако» снова и вновь подставила клуб из Лиги 1. У них получается часто и глупо ошибаться. Никакой вратарь не спасет с такими хрестоматийными ляпами. А «Бенфика» помнила матч с «Барселоной».

Каталонцы победили 4:5, один из самых ярких вечеров последних лет. Хотя на общем этапе именно футболисты «Монако» обыграли команду Флика, у напарников Головина нет стабильности. Теперь «Брюгге» сыграет против «Лилля» или «Астон Виллы». На кону четвертьфинал. У «Фейеноорда» на выбор «Интер» или «Арсенал». «Бенфике» не повезло ещё сильнее, встретят одного из двух лидеров общего этапа, «Ливерпуль» или «Барселону». А «Бавария» проверит грешность с «Байером» или «Атлетико».