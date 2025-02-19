Первая сенсация в плей-офф Лиги чемпионов. «Милан» вылетел от тренера с нулевым опытом

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сегодня, 00:18

Грандиозный прокол Консейсау.

Тео Эрнандес подставил «Милан»

У Марселя репутация бандитского города хулиганистых босяков. Закономерно, что герой знаменитой французской комедии «Такси» Дани Моралес из этих краев и болеет за местный клуб «Олимпик». Тео Эрнандес – левый защитник «Милана» и сборной Франции, родился в Марселе. Тоже хулиган. Вместе со старшим братом Лукасом стал футболистом, как был отец. С мамой дети переехали в Мадрид, а бывший клуб непутевого папы приютил братьев в академии.

Тео в итоге оказался в «Реале». Если бы младший Эрнандес играл стабильно, то сейчас закрывал бы левую бровку «сливочных». Особенно с учетом, что у Анчелотти есть проблемы на этой позиции. Но вместо ответного поединка против «Манчестер Сити» в Мадриде француз Эрнандес провел домашний матч с «Фейеноордом». Опытный Тео подставил «Милан». После перерыва, когда его команда вела в счете, крайний защитник получил глупейшее удаление.

У Эрнандеса была желтая карточка. Тео решил симулировать нарушение правил далеко от ударной позиции и шанса заработать пенальти. Мало более глупых эпизодов в новом сезоне. Хотя новичок «Милана» Кайл Уокер пытался давить на Шимона Марциняка, арбитр последнего финала чемпионата мира не испугался выдать Эрнандесу заслуженную вторую желтую карточку. Зачем изображать умирающего лебедя, начиная падать до встречи с ногами соперника? Загадка.

В большинстве «Фейеноорд», который рисковал пропустить второй гол, нашел удачный навес на голову Каррансы. Тренер голландских гостей удачно выпустил Хулиана на замену. А «Фейеноорду» забил хорошо знакомый им футболист. Мексиканец Хименес лишь недавно перебрался в Италию. На 38-й секунде матча в Милане забил ударом головой после удачного сброса мяча от защитника Тиава. Ранний гол расслабил хозяев, они не сумели быстро развить успех.

«Фейеноорд» – уверенная команда

«Милан» был близок ко второму мячу. Уже в добавленное время случился опасный удар с острого угла. Но тяжело качественно давить на организованного соперника девятью полевыми игроками. Особенно на фоне усталости. «Россонери» в концовке не были стрелой, которая пробьет любую защиту. Навесы невпопад не работали. Консейсау снял с игры Пулишича и Хименеса. Позже выпустил свежих игроков в линию атаки. А «Фейеноорд» был готов к давлению.

Тренер Слот в прошлом году не стал чемпионом Нидерландов с клубом из Роттердама. Зато команда проиграла в чемпионате лишь два раза. По организации игры «Фейеноорд» выделялся, поэтому тренер Клопп и директор Эдвардс одобрили приглашение Арне в «Ливерпуль». Голландцы назначили главным датчанина Брайана Приске. И накануне матчей против «Милана» уволили тренера. Пришел 44-летний Паскаль Боссхарт, бывший защитник «Фейеноорда».

Боссхарт раньше был ассистентом главных тренеров. В начале сезона возглавил молодежные команды клуба из Роттердама. Для Консейсау вылет от наставника без опыта – серьезный удар по самолюбию. Но «Фейеноорд» ещё на общем этапе доказал, что речь об упрямом коллективе, невзирая на неприятности в чемпионате Нидерландов. Дома они проигрывали ПСВ и «Аяксу», а вот в Лиге чемпионов выбили фаворита. «Милан» заслужил вылет по сумме двух матчей.

«Фейеноорд» дома разозлил Консейсау, аутсайдер одержал победу 1:0. А теперь голландцы неважно сыграли в Италии. Зато реализовали единственный удар в створ ворот Меньяна. Классическая сенсация. Миланцы ошарашены, а Эрнандес ночью прочитает много резких сообщений на итальянском языке. И на других языках тоже. Любители футбольных прогнозов ставили на камбэк «Милана». Просчитались, Лига чемпионов набирает обороты в стыковом раунде.

Консейсау снова накричит на игроков

Миланские журналисты узнали, что у нового тренера «Милана» и футболистов команды возникли конфликты. Игроки жалуются на авторитарные методы наставника. Однако Ибрагимович, советник владельцев «Милана», тоже склонен к резким решениям. Когда Златан сцепился с опытным чемпионом Европы Моратой, то испанец покинул Италию и оказался в Стамбуле. К Эрнандесу тоже были претензии, но никто не подписал защитника в январе.

А опытный тренер Консейсау не поставил умный футбол. Форварды не реализовали подходы к голландским воротам. А Эрнандес подставил «Милан» одним из самых глупых удалений последних лет. Имея желтую карточку, опытные футболисты не симулируют. В конце матча судья удалил футболиста «Фейеноорда», но это не поменяло общий результат по сумме двух матчей. Итальянский клуб, хотя по именам неплох, неправильно выбрал стиль игры.

Их бывший босс Берлускони в ином мире. «Милан» больше не имеет ресурсов, как двадцать лет назад. Им надо зарабатывать в Лиге чемпионов. Осечка против «Фейеноорда» ударит по карманам клуба. А советник Ибрагимович будет бить команду морально. После победы над «Интером» в Суперкубке казалось, что «россонери» собрались. Два матча против «Фейеноорда» показали, что не только Фонсека был проблемой. Нельзя играть так глупо.

Впрочем, чего ждали от Пулишича, Леау и Феликса? Атакующие игроки, не считая центрального форварда Хименеса, славятся неумением показывать максимум. Таланты из США и Португалии не выросли в зрелых мастеров, которые по требованию выдают шикарный футбол в решающий момент. Быстрый гол взбаламутил «Милан». Думали взять упрямый «Фейеноорд» тепленькими. Просчет, который отправил голландцев в следующую стадию плей-офф ЛЧ .

Команда из Роттердама сыграет или против «Интера», или против «Арсенала». Индзаги и Артета будут довольны попаданием на «Фейеноорд» вместо «Милана». Но фаворитам не стоит расслабляться. Хотя у голландцев меньше ресурсов и звёзд, пусть они потеряли прошлым летом тренера Слота, а теперь лишились лучшего снайпера Хименеса, дальше новый клуб Сантьяго не пошел. «Милан» старался, однако их командный футбол снова захромал.