«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля»

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сегодня, 16:08

Нападающий «Ливерпуля» может продолжить карьеру в «Атлетико». «Матрасники» внимательно следят за ситуацией с уругвайцем.

В «Атлетико» считают, что Нуньес прекрасно впишется в команду и способен усилить её. В то время, как в «Ливерпуле» 25-летний форвард не имеет постоянного места в основном составе.

Напомним, Нуньес перешёл в стан «красных» из «Бенфики» в июне 2022 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 65 миллионов евро.