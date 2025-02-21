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«Атлетико» проявляет интерес к нападающему «Ливерпуля»

сегодня, 16:08

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в «Атлетико». «Матрасники» внимательно следят за ситуацией с уругвайцем.

В «Атлетико» считают, что Нуньес прекрасно впишется в команду и способен усилить её. В то время, как в «Ливерпуле» 25-летний форвард не имеет постоянного места в основном составе.

Напомним, Нуньес перешёл в стан «красных» из «Бенфики» в июне 2022 года. Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 25-летний нападающий сыграл 35 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает уругвайца в 65 миллионов евро.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 17:22
Он как Торрес и Вернер времен Челси…бьётся, бегает, моменты ему создают…но мяч не идет в ворота 😁 потом время и другие клубы - их прицел в дальнейшем не исправили. Поэтому не думаю, что он исправится. Могу ошибаться.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 16:46
До конца сезона дожить надо...
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 16:43
Хороший нападающий!
Я не против!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 16:36
У парня есть все чтобы стать топом. Только надо прицел поправить
Гость
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