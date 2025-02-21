Стало известно, за сколько «Ювентус» планирует продать Влаховича

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сегодня, 12:32

«Ювентус» летом планирует продать нападающего за 25 — 30 миллионов евро. Игрок не входит в планы главного тренера туринцев Тиаго Мотты.

Напомним, Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает серба в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» достиг устной договорённости о приобретении нападающего «Наполи», арендованного «Галатасараем», Виктора Осимхена.