Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2024/2025

Стало известно, за сколько «Ювентус» планирует продать Влаховича

сегодня, 12:32

«Ювентус» летом планирует продать нападающего Душана Влаховича за 25 — 30 миллионов евро. Игрок не входит в планы главного тренера туринцев Тиаго Мотты.

Напомним, Влахович перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в январе 2022 года. Его контракт истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне 25-летний форвард сыграл 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевых передачи. Портал Transfermarkt оценивает серба в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» достиг устной договорённости о приобретении нападающего «Наполи», арендованного «Галатасараем», Виктора Осимхена.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи8 игроков могут покинуть «Манчестер Сити» после окончания этого сезона
Сегодня, 04:40
Слухи«Манчестер Юнайтед» может предложить 80 млн евро за защитника «Барселоны»
Сегодня, 04:35
Слухи«Милан» готов продать Леау из-за отсутствия прогресса у игрока
Сегодня, 04:33
СлухиТри центральных защитника из АПЛ находятся в шорт-листе «Реала»
Сегодня, 04:31
СлухиПогба может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня, 03:30
Слухи«Атлетико» нацелился на подписание полузащитника «Барселоны»
Сегодня, 03:24
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:22
счастье было не долгим почему-то
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:19
А уход Мотты не рассматривается?
drug01
drug01
сегодня в 12:42
Что то мало он поиграл у них?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 