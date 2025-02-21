«Арсенал» и «Ливерпуль» вступили в борьбу за нападающего «Аталанты»

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сегодня, 15:28

«Арсенал» и «Ливерпуль» провели переговоры с «Аталантой» по поводу потенциального трансфера нападающего бергамасков . Оба клуба хотели бы приобрести игрока будущим летом. Лукмана прельщает перспектива вернуться в АПЛ . Однако «Аталанта» не готова отпускать нигерийца дешевле, чем за 60 миллионов евро. Также интерес к футболисту проявляют «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус».

Напомним, Лукман перешёл в «Аталанту» из «РБ Лейпциг» в августе 2022 года. В текущем сезоне 27-летний нигериец провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и отдал 7 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает Лукмана в 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок хочет покинуть «Аталанту» из-за конфликта с тренером.