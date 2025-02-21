К защитнику «Брюгге» проявляют интерес клубы Серии А и АПЛ

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сегодня, 12:43

«Милан» и «Ювентус», а также три клуба АПЛ , проявляют интерес к защитнику «Брюгге» . Скауты «старой синьоры» наблюдают за его игрой в последних матчах.

Де Куйпер — воспитанник «Брюгге». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 24-летний левый защитник провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч, отдал пять голевых передач и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.

Ранее «Брюгге» выбил «Аталанту» из плей-офф Лиги чемпионов.