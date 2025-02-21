К защитнику «Брюгге» проявляют интерес клубы Серии А и АПЛ

«Милан» и «Ювентус», а также три клуба АПЛ, проявляют интерес к защитнику «Брюгге» Максиму Де Куйперу. Скауты «старой синьоры» наблюдают за его игрой в последних матчах.
Де Куйпер — воспитанник «Брюгге». Его контракт действует до июня 2028 года. В текущем сезоне 24-летний левый защитник провёл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч, отдал пять голевых передач и получил четыре жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает бельгийца в 12 миллионов евро.
Ранее «Брюгге» выбил «Аталанту» из плей-офф Лиги чемпионов.