Контракт Зделара с «Зенитом» зарегистрировали за 2 минуты до закрытия ТО

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали источнику ситуацию с переходом полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».
О трансфере стало известно 21 февраля. После этого в Российской Премьер-Лиге сообщили, что в соответствии с предоставленными документами футболист расторг контракт с московским клубом и подписал договор с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС, отметив, что в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.
Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов условием для внесения игрока в заявку соревнования является регистрация игрока за клуб в электронной системе в течение регистрационного периода. Трудовой договор футболиста Саши Зделара с футбольным клубом «Зенит» был зарегистрирован в 23 часа 58 минут 20 февраля, то есть до истечения сроков зимнего трансферного окна. В дальнейшем клуб осуществлял технические действия по внесению необходимой информации в систему управления соревнованиями РПЛ, при этом трудовой договор с игроком был подписан и зарегистрирован в надлежащий срок.
- Недавно пересматривал боевики с Брюсом Уиллисом - тот нажимал кнопку всегда на последней секунде. И, что интересно, всегда успевал! Вот это нервы!
- А тут целых 2 минуты... Далековато до рекорда...
- Недавно пересматривал боевики с Брюсом Уиллисом - тот нажимал кнопку всегда на последней секунде. И, что интересно, всегда успевал! Вот это нервы!
- А тут целых 2 минуты... Далековато до рекорда...