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Контракт Зделара с «Зенитом» зарегистрировали за 2 минуты до закрытия ТО

вчера, 10:33

В службе коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) прокомментировали источнику ситуацию с переходом полузащитника Саши Зделара из ЦСКА в «Зенит».

О трансфере стало известно 21 февраля. После этого в Российской Премьер-Лиге сообщили, что в соответствии с предоставленными документами футболист расторг контракт с московским клубом и подписал договор с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС, отметив, что в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.

Согласно регламенту РФС по статусу и переходам футболистов условием для внесения игрока в заявку соревнования является регистрация игрока за клуб в электронной системе в течение регистрационного периода. Трудовой договор футболиста Саши Зделара с футбольным клубом «Зенит» был зарегистрирован в 23 часа 58 минут 20 февраля, то есть до истечения сроков зимнего трансферного окна. В дальнейшем клуб осуществлял технические действия по внесению необходимой информации в систему управления соревнованиями РПЛ, при этом трудовой договор с игроком был подписан и зарегистрирован в надлежащий срок.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 13:13
- Да... За две минуты до полуночи... Люди не спали, всё голову ломали - нажимать им кнопку энтер на ноуте для перевода денег, или всё же не нажимать? Нажали...
- Недавно пересматривал боевики с Брюсом Уиллисом - тот нажимал кнопку всегда на последней секунде. И, что интересно, всегда успевал! Вот это нервы!
- А тут целых 2 минуты... Далековато до рекорда...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 12:56
Я не сомневаюсь в том, что даже если бы Зенит опоздал на 2 дня, то Президент РФС Дюков, по совместительству Руководитель ГАЗПРОМнефти Дюков написал бы. " Все ОК, успели за 1 минуту до полуночи, т.е. в 23 часа 59 минут.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:48
Ради рекорда что ли старались?
lotsman
lotsman
вчера в 12:44
Запрыгнул на ходу в последний вагон.)
bt89ptz29cen
bt89ptz29cen
вчера в 11:57
Главное, успели вовремя.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:44
Иного исхода от Миллера и не ожидалось. )))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:38
Саша, что ты Зделар?!)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 11:26
Удачи Зделару. Он может и справа на лавке сидеть, сможет и слева. Если понадобится, то даже может поразминаться на бровке!!! Несомненно усиление для лавочных войск Питера))
Futurista
Futurista
вчера в 10:49
Ровно в полночь Саша Зделар превратился в тыкву на грядке Зенита...
adekvat
adekvat
вчера в 10:49
Жалко окно закончилось, а то еще бы человек 20 могли купить бы.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 10:47
Ага, верим
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