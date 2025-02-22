Контракт Зделара с «Зенитом» зарегистрировали за 2 минуты до закрытия ТО

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вчера, 10:33

В службе коммуникаций Российского футбольного союза ( РФС ) прокомментировали источнику ситуацию с переходом полузащитника из ЦСКА в «Зенит».

О трансфере стало известно 21 февраля. После этого в Российской Премьер-Лиге сообщили, что в соответствии с предоставленными документами футболист расторг контракт с московским клубом и подписал договор с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС , отметив, что в ЭСУС (электронной системе управления соревнованиями РПЛ ) переход был завершён уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.