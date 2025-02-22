Ошибки «Зенита», интригующие покупки «Спартака», топ-сделка «Динамо». Итоги трансферного окна в РПЛ

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сегодня, 10:17

Клубы дали повод для обсуждения.

«Зенит» – множество осечек, один топ-трансфер

Когда в сезон 100-летия завершаешь первую часть чемпионата на втором месте, это бьёт по самолюбию. Тем более, когда эта история повторяется второй год кряду. И тем более, когда тебя обходит более экономный «Краснодар». «Зенит» это подтолкнуло к активной трансферной кампании.

Искали усиление на фланг атаки, в центр поля и на правый фланг обороны, при этом столкнулись с огромными проблемами. Наконец нашли вингера, который по уровню заменит Малкома – по слухам, за Луиса Энрике отдали 33 млн евро. А вот по другим позициям переговоры срывались раз за разом. Правый фланг должен был закрыть Уэсли, за него были готовы выложить предположительно 30+8 млн евро. Или Коштинья из «Олимпиакоса» – его ценник составлял 14 млн. Сообщалось об интересе к Сильянову и Ланговичу. Никто из вышеперечисленных не приехал, арендовали Мимовича.

В центре поля такая же эпопея. Ждали Саласара, сделку почти оформили – футболист даже засветился на тренировках команды в ОАЭ . А потом вернулся в «Брагу». На флажке питерцы пытались оформить переход Перейры, у него отказалась жена. В итоге привезли из Москвы Зделара. Для «Зенита» ТО прошло куда хуже ожидаемого.

«Спартак». Укрепили группу атаки, нашли дублёра для Максименко

Слухи об интересе к Угальде, желание найти вингера уровня Промеса, чистка состава – в такой атмосфере работали «красно-белые». В первую очередь поработали над средним качеством игроков: расстались с футболистами, которые не отвечают требованиям Станковича, и подписали качественных новичков. Так, отпустили Николсона, Мелёшина, Жозе, Селихова, Тавареша, а Зиньковского, Зорина, Шитова и Лайкина отправили по арендам.

В группу атаки приобрели Леви Гарсию и Пабло Солари. Первый в перспективе должен заменить Угальде, второй – альтернатива давно ушедшему Промесу. «Спартак» мог пошуметь и сильнее – клуб искал игрока в центр поля. И даже метил на подписание Саласара, у которого сорвался трансфер в «Зенит». Ещё одним кандидатом на усиление был Жедсон Фернандеш – кстати тоже футболист, которого связывали с «Зенитом». Пытались привезти Илича – летом петербуржцы долго пытались уговорить его на переход. Никто из них так и не подписал контракт со «Спартаком».

«Динамо». Вспомнили об обороне, забрали топ-россиянина

Обычно зиму «бело-голубые» проводят без лишнего шума, но в этот раз решили потратиться. Личке нужны более надёжные игроки обороны, чтобы компенсировать слабости гиператакующего футбола. Наконец москвичи подписали профильного опорника – ещё и россиянина. Данил Глебов – лучший кандидат на эту позицию, на которого давно засматривались гранды. На него пришлось потратиться: в «Динамо», по слухам, не пожалели восьми миллионов евро на сделку.

Вместе с тем на правый фланг обороны приобрели Касереса – он, как говорят, надёжнее Дасы. Плюс отпустили Грулёва, Гагнидзе, Лепского, Бессмертного и Зазвонкина. Первый давно показал, что это не уровень «Динамо», остальным нужна игровая практика.

ЦСКА . Недовезли одного легионера

Весьма удачно в это трансферное окно мог усилиться ЦСКА . «Армейцам» нужны игроки под схему «4-3-1-2». И в этот раз клуб был настроен провести трансферное окно максимально гладко. Не вышло – в переговорах по обоим легионерам, которых вели зимой, возникали задержки. В итоге смогли привезти только одного – закрыли острие форвардом Алеррандро. Бразилец выдал ударный сезон-2024 за «Виторию» с 15 голами за 34 матча. Из того же чемпионата собирались привезти Лоррана – потенциально хавбек мог бы закрыть позицию «десятки». Агенты футболиста попытались изменить условия перехода, когда тот уже собирался отправиться в расположение ЦСКА . «Армейцы» на этом фоне отказались от сделки.

«Пари НН» и «Ахмат». Самые активные середняки на рынке

Что для тех, что для других это логично. Первые в текущем сезоне сменили тренера, последним позарез надо выбираться из зоны вылета. Нижегородцы укрепили российский блок: у «Динамо» забрали Грулёва, из ЦСКА арендовали Агапова, из «Краснодара» – Кокшарова. Также привезли легионеров – вместо Зе Турбо (отправили в аренду в АЕЛ Лимасол) на острие взяли Весино, позицию левого защитника закрыл Кастильо. Ганчаренко умеет работать над менталитетом игроков, так что весной усилившийся «Пари НН» может удивить.

Что касается «Ахмата», Ташуеву нужно освежить команду. Игроки должны быть готовы к высоким нагрузкам. Так, в клубе появились Гогличидзе, Родриго Руис Диас, Вадим Ульянов и Георгий Мелкадзе. Грозненцы решили проблему с форвардом – теперь у Ташуева сразу два кандидата на эту позицию. Плюс Даниил Зорин, который дорос до основы «Спартака», но объективно не может конкурировать с Барко. Такое усиление должно помочь «Ахмату».

«Локомотив» и «Краснодар» провели ТО в тишине

Обе команды всю первую часть сезона были главными конкурентами «Зенита». По логике зимой они должны были противопоставить трансферам питерцев свои. На деле слухов было минимум. У «быков» была пара кандидатов на усиление – но то были не топ-легионеры, а футболисты макара Са, Батчи. Присматривались к Солари, но «Спартак» сработал оперативнее.

«Локо» тоже особо не присматривал новичков. Видимо, Галактионов хочет, чтобы молодёжь набила шишки и стала более самостоятельной. В перспективе у «железнодорожников» крайне крепкий костяк, тем более в нём много россиян.