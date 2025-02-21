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В «Зените» прокомментировали трансферную кампанию клуба

сегодня, 20:31

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба.

Как оцениваю трансферную кампанию «Зенита», все ли цели были достигнуты? Ещё есть время для свободных агентов. Так что рано подводить итоги.

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Хиромант
Хиромант
сегодня в 21:35
- Заинтриговал, однако... Вот и думай теперь - Что? Где? Когда?
Точнее - Кто? Откуда? Когда? А, и ещё - Зачем?
lotsman
lotsman
сегодня в 21:09
Есть время для свободных агентов, только свободных агентов нет.)
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:49
"Так что рано подводить итоги" - У г. Медведева ещё пара идей по этому поводу есть...)))
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