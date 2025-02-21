В «Зените» прокомментировали трансферную кампанию клуба

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба.
Как оцениваю трансферную кампанию «Зенита», все ли цели были достигнуты? Ещё есть время для свободных агентов. Так что рано подводить итоги.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о трансферной кампании клуба.
Как оцениваю трансферную кампанию «Зенита», все ли цели были достигнуты? Ещё есть время для свободных агентов. Так что рано подводить итоги.
Точнее - Кто? Откуда? Когда? А, и ещё - Зачем?
Точнее - Кто? Откуда? Когда? А, и ещё - Зачем?