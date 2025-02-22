Ван Дейк: «В ближайшее время ожидается информация о моём будущем»

33-летний защитник «Ливерпуля» прокомментировал слухи о своём возможном уходе из английского клуба по окончании текущего сезона.

В ближайшее время ожидается информация относительно моих будущих планов. Как только решение будет принято, оно будет обнародовано. Я всегда говорил, что отношусь к этому спокойно.