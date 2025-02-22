Ван Дейк: «В ближайшее время ожидается информация о моём будущем»

33-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал слухи о своём возможном уходе из английского клуба по окончании текущего сезона.
В ближайшее время ожидается информация относительно моих будущих планов. Как только решение будет принято, оно будет обнародовано. Я всегда говорил, что отношусь к этому спокойно.
сколько на скорости, а на опережении всегда можно найти место по солнцем, ну а востребованным и у себя в Клубе попылить ещё годика 3-и , 4-тыре...коим Ван Дейк и является!
сколько на скорости, а на опережении всегда можно найти место по солнцем, ну а востребованным и у себя в Клубе попылить ещё годика 3-и , 4-тыре...коим Ван Дейк и является!