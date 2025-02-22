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Ван Дейк: «В ближайшее время ожидается информация о моём будущем»

вчера, 21:23

33-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк прокомментировал слухи о своём возможном уходе из английского клуба по окончании текущего сезона.

В ближайшее время ожидается информация относительно моих будущих планов. Как только решение будет принято, оно будет обнародовано. Я всегда говорил, что отношусь к этому спокойно.

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Все комментарии
shur
shur
вчера в 22:48
...тем не менее защитникам (хорошим защитникам), кто действует не
сколько на скорости, а на опережении всегда можно найти место по солнцем, ну а востребованным и у себя в Клубе попылить ещё годика 3-и , 4-тыре...коим Ван Дейк и является!
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:21
Интересно где проведет он следующий сезон
Гость
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