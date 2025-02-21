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Гвардиола: «В оставшиеся месяцы сезона мы приложим все усилия»

сегодня, 17:48
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль23.02.2025 в 19:30 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола перед матчем с «Ливерпулем» в АПЛ высказался о нынешнем положении своей команды.

Мы в неплохом состоянии. Кроме матча с «Реалом», который был сильнее нас и на данный момент действительно качественнее. В последние годы в Лиге чемпионов я чувствовал, что мы способны соревноваться с любой командой. Мы всегда были в числе претендентов на титул.

В предыдущие сезоны, играя против этой команды, мы понимали, что сражались на равных и во многих аспектах были лучше. В этот раз мы не смогли пройти дальше, и мы принимаем реальность. Посмотрите на общую картину: два наших центральных защитника выбыли на два месяца.

Сейчас в Премьер-Лиге начинается ключевой для нас период. В чемпионате мы провели неплохие матчи. Даже когда проиграли «Арсеналу» 1:5, мы добротно выступали 60 минут.

Потом потеряли стабильность. В других матчах, например против «Ньюкасла», мы показывали высокий уровень игры. Каждая встреча отличается, сила соперника отличается. Мы должны удержаться на своем уровне и снова попасть в Лигу чемпионов.

Календарь есть календарь. Я никогда на это не жалуюсь. Порой бывают трудные периоды. Мы сыграем этот матч, затем против «Тоттенхэма». После этого между играми будет шесть-семь дней – это хорошо для восстановления игроков и подготовки. Посмотрим, что сможем сделать в оставшиеся месяцы сезона – мы приложим все усилия.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 23:18
Холанд неожиданно для всех потух как нейтронно протонная звезда.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Incredulous (раскрыть)
сегодня в 20:43
Ну не жаловаться ему теперь на состав команды, ведь закупились )
rh32wcr8ynky
rh32wcr8ynky
сегодня в 19:49
Стоит только пожелать, чтобы усилия воплотились в желания.
112910415
112910415
сегодня в 18:42
мы хотим это всё увидеть !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:38
Хорошо что честно сказал что Реал был сильнее
Incredulous
Incredulous
сегодня в 18:36
"...Календарь есть календарь. Я никогда на это не жалуюсь..."

А теперь смотрим внимательно:

Новость за 5 апреля 2021 года

Испанский наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола пожаловался на перегруженность футбольного календаря, из-за которого сильно участились травмы игроков.

- Футболисты люди, а не роботы. Я держу близкий контакт с игроками, и вижу, как они расстроены от того, что не могут играть каждый день. Но это попросту невозможно.

Если вы хотите участвовать во всех соревнованиях, как это делаем мы, то без постоянной ротации в настолько напряженном сезоне это попросту невозможно. Мои игроки могут играть целые серии матчей подряд, у них невероятный менталитет, но им тоже нужен отдых. УЕФА и ФИФА убивают игроков — слишком много матчей. У нас не было ни одной недели полноценного восстановления с тех пор, как начался чемпионат. Ни одной!
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Новость за 12 мая 2023 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола пожаловался на календарь команды.
«Имеем, что имеем. Мы не можем играть в субботу из-за Евровидения или еще чего-то в Ливерпуле. У нас иногда не хватает футболистов, чтобы справиться с двумя важными матчами подряд.
Не могу понять этот календарь, но больше не собираюсь с этим бороться."
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Новость за 21 апреля 2024 года

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола после победы над “Челси” в полуфинале Кубка Англии пожаловался на календарь команды.
“Сегодня (интервью было записано вчера после матча – прим.) играть неприемлемо. Это неприемлемо. Это не нормально. Для здоровья игроков после 120 минут... это недопустимо. Я не понимаю, как мы выжили.
Ничего не изменится. Ничего. Почему сегодня, а не завтра, когда "Челси", "Ман Юнайтед" и "Ковентри" не играют посреди недели? Скажите почему это для здоровья игроков."
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Новость за 29 июля 2024 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола пожаловался на календарь ещё до наступления сезона. Дело в том, что ряд игроков «горожан» пропустят стартовые матчи нового сезона, ведь им нужен отдых после выступления на чемпионате Европы. «Игроки опоздают. Не только на матч Суперкубка против «Манчестер Юнайтед», но и на матчи против «Челси» и «Ипсвича». Речь о том, чтобы не потерять много очков, постараться конкурировать. У нас не будет всех игроков, ведь им нужен отдых. Если большие боссы и институты в лице ФИФА, УЕФА и АПЛ не думают об игроках, то подумать должны мы, тренеры. Иначе игроки умрут. Матчей слишком много. Им нужно отдохнуть три-четыре недели»
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Новость за 14 декабря 2024 года

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что загруженный календарь мешает клубу.

«В современно календаре больше матчей, чем когда-либо. Это заставило меня задуматься о необходимости обоймы из 25-30 футболистов. Но это усложнит финансовую жизнь клубу.
Календарь – это проблема. Летом мы три недели будем на клубном ЧМ, потом начинается сезон АПЛ», – сказал Гвардиола.
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Это то, что удалось найти за пару минут. А если порыться подольше...

Ну, в общем вы поняли, Пеп никогда не жалуется на календарь...))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 18:33
матч с Ливерпулем покажет, чему МС и Гвардиола готов
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 18:24
У них неплохой стимул - нечего терять! Будет что показать послезавтра
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:15
"Мы приложим все усилия" - Да уж расстарайтесь пожалуйста...).
twnfquu9kdey
twnfquu9kdey
сегодня в 18:14
А если не получится - расцарапаем морду до основания
Гость
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