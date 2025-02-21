Гвардиола: «В оставшиеся месяцы сезона мы приложим все усилия»

Главный тренер «Манчестер Сити» перед матчем с «Ливерпулем» в АПЛ высказался о нынешнем положении своей команды.

Мы в неплохом состоянии. Кроме матча с «Реалом», который был сильнее нас и на данный момент действительно качественнее. В последние годы в Лиге чемпионов я чувствовал, что мы способны соревноваться с любой командой. Мы всегда были в числе претендентов на титул.

В предыдущие сезоны, играя против этой команды, мы понимали, что сражались на равных и во многих аспектах были лучше. В этот раз мы не смогли пройти дальше, и мы принимаем реальность. Посмотрите на общую картину: два наших центральных защитника выбыли на два месяца.

Сейчас в Премьер-Лиге начинается ключевой для нас период. В чемпионате мы провели неплохие матчи. Даже когда проиграли «Арсеналу» 1:5, мы добротно выступали 60 минут.

Потом потеряли стабильность. В других матчах, например против «Ньюкасла», мы показывали высокий уровень игры. Каждая встреча отличается, сила соперника отличается. Мы должны удержаться на своем уровне и снова попасть в Лигу чемпионов.

Календарь есть календарь. Я никогда на это не жалуюсь. Порой бывают трудные периоды. Мы сыграем этот матч, затем против «Тоттенхэма». После этого между играми будет шесть-семь дней – это хорошо для восстановления игроков и подготовки. Посмотрим, что сможем сделать в оставшиеся месяцы сезона – мы приложим все усилия.