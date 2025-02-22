Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Мойес недоволен решением судьи отменить пенальти в ворота МЮ

вчера, 19:04
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес не согласился с решением судьи отменить пенальти в ворота МЮ в матче 26-го тура АПЛ (2:2).

Я взглянул на эпизод. И, несомненно, он потянул его за футболку. После этого вы должны принять собственное решение. Мне показалось, что решение, принятое на поле, было правильным, и я немного удивлен, что судью позвали к монитору, потому что я считал, что изменить мнение по этому поводу будет сложно. Я думаю, когда арбитры прибегают к помощи ВАР, их очень редко можно заставить изменить мнение. Как будто люди, смотрящие это по телевизору, видят гораздо больше и понимают больше.

На 93-й минуте защитник «ирисок» Эшли Янг, рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник МЮ Маттейс де Лигт. Также в борьбе участвовал Харри Магуайр.

Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку. Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Аморим: «Во втором тайме мы были близки к победе»
Вчера, 18:30
Гасперини: «Я не хотел, чтобы моё заявление о Лукмане было оскорбительным»
Вчера, 17:17
Аморим: «Когда смотришь матчи, видишь больше проблем, чем решений»
Вчера, 15:49
Слот о ПСЖ: «Мы встретимся с клубом с еврокубковой родословной»
21 февраля
Ямаль выбрал футболистов с лучшими игровыми характеристиками
21 февраля
Гвардиола: «В оставшиеся месяцы сезона мы приложим все усилия»
21 февраля
Сортировать
Все комментарии
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 21:18
"Дорисовка" Янга всё испортила. Плохой актёр.. 😄
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1
вчера в 20:42
Янг падал ,оторвав две ноги от земли; так в футболе не бывает, ибо одна нога в любом случае должна была искать опору на земле. Игрок явно совершил прыжок(!), а это уже сама по себе попытка симуляции. У игрока МЮ даже язык выпал: ну, ничего не сделал, только в комнату вошёл( чуть майку зацепил!), а он уже летит( ссылка на ,,кавказскую пленницу")
Арбитр разобрался , респект ему.
shur
shur ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 20:34
...как ты его рубанул достойно и добавить нечего...!!!
И ведь после свистка упёрся в арбитра, как неприкаенный!!!
Корову Он проиграл!!!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:28
Учили-учили Янга в МЮ исполнять, но он все забыл, меняя клубы как перчатки! И Мойес его и выпускал на этот случай, да не сложилось!
112910415
112910415
вчера в 19:43
кто ж бывает доволен в такой ситуации !
sr8n2xev5zz9
sr8n2xev5zz9
вчера в 19:35
В душе любой тренер на его месте был бы недоволен, но каждый бы показал это.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:14
Без самого момента трудно рассуждать...
shur
shur
вчера в 19:11
..картинно падать тоже надо умеече, Янгу лайк, мастер!!!
И потом это же не финал какой то, игра достойная НИЧЬИ...!!!
mupuwmd7tcyw
mupuwmd7tcyw
вчера в 19:09
Скорее всего телевизор прав.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 