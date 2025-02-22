Мойес недоволен решением судьи отменить пенальти в ворота МЮ

Главный тренер «Эвертона» Дэвид Мойес не согласился с решением судьи отменить пенальти в ворота МЮ в матче 26-го тура АПЛ (2:2).
Я взглянул на эпизод. И, несомненно, он потянул его за футболку. После этого вы должны принять собственное решение. Мне показалось, что решение, принятое на поле, было правильным, и я немного удивлен, что судью позвали к монитору, потому что я считал, что изменить мнение по этому поводу будет сложно. Я думаю, когда арбитры прибегают к помощи ВАР, их очень редко можно заставить изменить мнение. Как будто люди, смотрящие это по телевизору, видят гораздо больше и понимают больше.
На 93-й минуте защитник «ирисок» Эшли Янг, рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник МЮ Маттейс де Лигт. Также в борьбе участвовал Харри Магуайр.
Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку. Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.
Арбитр разобрался , респект ему.
Арбитр разобрался , респект ему.
И ведь после свистка упёрся в арбитра, как неприкаенный!!!
Корову Он проиграл!!!
И ведь после свистка упёрся в арбитра, как неприкаенный!!!
Корову Он проиграл!!!
И потом это же не финал какой то, игра достойная НИЧЬИ...!!!
И потом это же не финал какой то, игра достойная НИЧЬИ...!!!