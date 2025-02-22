Мойес недоволен решением судьи отменить пенальти в ворота МЮ

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вчера, 19:04

Главный тренер «Эвертона» не согласился с решением судьи отменить пенальти в ворота МЮ в матче 26-го тура АПЛ (2:2).

Я взглянул на эпизод. И, несомненно, он потянул его за футболку. После этого вы должны принять собственное решение. Мне показалось, что решение, принятое на поле, было правильным, и я немного удивлен, что судью позвали к монитору, потому что я считал, что изменить мнение по этому поводу будет сложно. Я думаю, когда арбитры прибегают к помощи ВАР, их очень редко можно заставить изменить мнение. Как будто люди, смотрящие это по телевизору, видят гораздо больше и понимают больше.

На 93-й минуте защитник «ирисок» , рвался на добивание и упал после того, как его прихватил за футболку сзади защитник МЮ . Также в борьбе участвовал .

Главный судья встречи Энди Мэдли указал на точку. Однако арбитры ВАР вмешались в эпизод и пригласили Мэдли изучить повтор. Энди ознакомился с видео и отменил свое первоначальное решение.