Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Аморим: «Когда смотришь матчи, видишь больше проблем, чем решений»

вчера, 15:49

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим рассказал на пресс-конференции о своём видении ситуации в команде.

Иногда я не чувствую улучшения в команде, а потом у нас бывают матчи, когда становится сложнее, но ты чувствуешь, что мы можем играть, можем создавать ситуации.

Это хорошо. Но я думаю, что в данный момент, когда вы смотрите игры, вы видите, что проблем больше, чем решений. Я думаю, что это очевидно, но я думаю, что когда мы сыграем несколько игр, то всё будет в порядке. Но мы должны быть последовательными, вот и всё.

Это более важно на тренировках, и то, что я вижу на занятиях, это то, что они становятся лучше и налаживают отношения. Мы сближаемся и понимаем, как хотим играть. Даже звук тренировки отличается — когда мы делаем упражнение, чувствуется звук. Люди разговаривают, просят мяч и дают указания. Вы можете почувствовать это по обстановке, мы меняемся. Важно использовать это в игре.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слот о ПСЖ: «Мы встретимся с клубом с еврокубковой родословной»
21 февраля
Ямаль выбрал футболистов с лучшими игровыми характеристиками
21 февраля
Гвардиола: «В оставшиеся месяцы сезона мы приложим все усилия»
21 февраля
Мареска: «Наша цель — финишировать в первой четвёрке Премьер-Лиги»
21 февраля
Деку: «С „Бенфикой“ мы уже играли, нам было очень непросто»
21 февраля
Совладелец «Интер Майами»: «Мы строим свой „Галактикос“»
21 февраля
Сортировать
Все комментарии
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 20:56, ред.
Шейхи решат проблемы, особенно с долгом МЮ, но не все. Сразу выйти в топы не смогут, с учётом того что нужно будет выходить в профит чтобы не нарушить ФФП. А для этого нужно сокращать зарплаты, выгодно продавать и выгодно покупать, чего МЮ не умеет делать. Деньги их не научат. Про результаты не говорим, тут как у тренера получится. Пример Ньюкасла показателен, возьмут того же Хау и воз ныне там.
Маг_тм
Маг_тм ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 20:11
Думаю вся проблема МЮ, это его владельцы, надо было продавать когда им 6 млрд $ предлагали. Два раза больше реальной стоимости клуба. Шейхи думаю решат все проблемы МЮ
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 18:54, ред.
Когда пришёл Симеоне Атлетико выиграл Кубок УЕФА при Флоресе. В составе тогда играл Агуэро, Форлан, Симау, Рейес, ДДХ и т.д. Симеоне принимал перспективную команду с хорошей селекцией которая опустошает Порту и Бенфику, забирая у них лучших игроков.
Сейчас в МЮ даже соков нет )
Наверное этот момент прошёл когда можно было позвать Симеоне. После Фергюсона или Мойеса можно было позвать, но Симеоне тогда не согласился бы.
Сейчас МЮ уже не о результатах нужно думать, а о том как не стать банкротом. Они неустойку Тен Хагу до сих пор выплачивают, наверное это объясняет их масштаб проблем.
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:36
У Рубена сейчас , что не высказывание , то футбольный афоризм....)))
Маг_тм
Маг_тм ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:23
Нет конечно, но когда Семионе возглавлял Атлетико, у них состав был еще скромнее. Он сделал из него типа топ клуб. Ставил автобус, реализовывал 1-2 момента, и проходили всегда. Он умеет выжимать все соки с игроков, каждый игрок боец, провокатор, и артист. Не дай бог они поведут в счете. Матч превращается просто в унылый театр.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Маг_тм (раскрыть)
вчера в 17:34
По вашему состав Атлетико и МЮ одно и тоже? )
В Атлетико приличные футболисты и у Симеоне огромная зарплата которую МЮ не потянет, а за меньшее Симеоне не пойдёт из Атлетико.
Просто теперь на время нужно забыть о МЮ и клуб должен очиститься изнутри и постепенно строить команду из новичков, где фонд заработной платы будет составлять не более 100 млн, чтобы уложиться в ФФП.
Датак
Датак ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:17
Эх...а я все думал,ставить.против мю или нет...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 17:01
Думаю Семионе мог бы поднять этот клуб в таблице, пускай приезжает и ставит трехэтажный Автобус, и пусть только попробуют протиснуться, поломать нафиг.за 90 минут какой нибудь корявенький Момент его парни бы нашли, и реализовали.
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:50
Кстати, прямо сейчас Манчестер Юнайтед проигрывает Эвертону со счётом 2:0. Это явный признак того, что тренер пока не нашёл способ решения проблем МЮ. Да, Аморим, скорее всего, просто не знает, что делать.. Мне кажется, клуб созрел для радикальных мер.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 16:49
Ну уйдет, а проблемы МЮ останутся.
shur
shur
вчера в 16:39
...это тебе,милый друг к Станиславскому, эка закрутил!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:35
Профессия тренера это о том, чтобы находить решение проблемы, увидеть её может любой рядовой эксперт. Я понимаю, Амориму сейчас трудно, но не до такой степени... Он начал вести себя как специалист разговорного жанра.. Может ему лучше сразу уйти, пока не поздно?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 