Аморим: «Когда смотришь матчи, видишь больше проблем, чем решений»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» рассказал на пресс-конференции о своём видении ситуации в команде.

Иногда я не чувствую улучшения в команде, а потом у нас бывают матчи, когда становится сложнее, но ты чувствуешь, что мы можем играть, можем создавать ситуации.

Это хорошо. Но я думаю, что в данный момент, когда вы смотрите игры, вы видите, что проблем больше, чем решений. Я думаю, что это очевидно, но я думаю, что когда мы сыграем несколько игр, то всё будет в порядке. Но мы должны быть последовательными, вот и всё.

Это более важно на тренировках, и то, что я вижу на занятиях, это то, что они становятся лучше и налаживают отношения. Мы сближаемся и понимаем, как хотим играть. Даже звук тренировки отличается — когда мы делаем упражнение, чувствуется звук. Люди разговаривают, просят мяч и дают указания. Вы можете почувствовать это по обстановке, мы меняемся. Важно использовать это в игре.