Слот о ПСЖ: «Мы встретимся с клубом с еврокубковой родословной»

Главный тренер «Ливерпуля» дал комментарий касательно предстоящих матчей с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На данном этапе турнира уровень оппонентов будет только высоким, и в лице ПСЖ мы встретимся с клубом с настоящей еврокубковой родословной.

Они великолепно отобрались в 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе после крупной победы над «Брестом», а также показали отличные результаты в основном этапе, победив «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Жирону» и «Зальцбург».

Как и мы, ПСЖ лидирует в своей лиге и сейчас переживает длительную серию без проигрышей. Это всё указывает на то, с каким испытанием нам предстоит столкнуться, но это также вызов, который мы будем ждать с нетерпением, зная, что мы тоже полностью заслужили быть в 1/8 финала.