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Слот о ПСЖ: «Мы встретимся с клубом с еврокубковой родословной»

сегодня, 18:48

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий касательно предстоящих матчей с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.

На данном этапе турнира уровень оппонентов будет только высоким, и в лице ПСЖ мы встретимся с клубом с настоящей еврокубковой родословной.

Они великолепно отобрались в 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе после крупной победы над «Брестом», а также показали отличные результаты в основном этапе, победив «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Жирону» и «Зальцбург».

Как и мы, ПСЖ лидирует в своей лиге и сейчас переживает длительную серию без проигрышей. Это всё указывает на то, с каким испытанием нам предстоит столкнуться, но это также вызов, который мы будем ждать с нетерпением, зная, что мы тоже полностью заслужили быть в 1/8 финала.

Да, наш главный фокус сейчас — это предстоящие игры в АПЛ начиная с «Манчестер Сити» в воскресенье, но мы приложим все усилия, чтобы быть в оптимальной форме, когда Лига чемпионов возобновится.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 22:05
Интрига большая, но только из-за того что Псж находится в своей лучшей форме в сезоне, а Ливерпуль- в худшей.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:57
Кварацхелия решит исход противостояния, он сейчас лучше Египтянина
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 21:55
Слот понимает, что ни чемпионства ни ЛЧ ему не светит, но работу свою он делает достойно
69Haya96
69Haya96
сегодня в 21:18
Арне Слот просто подкладывает мягкую подушку под ПСЖ. Все команды, которые они обыграли, были слабы по уровню игры. Но тот факт, что ПСЖ сейчас находится на пике своей формы, скорее говорит о «да», чем о «нет»

Но «Ливерпулю» после пяти матчей за 15 дней будет сложнее играть на выезде с ПСЖ. Так что задача Слота и Ливерпуля — играть на минималках, чтобы не скатиться вниз в Премьер-лиге и в то же время быть в форме к этому матчу. Энрике нельзя недооценивать, Слот это знает.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:45
У Ливерпуля этой родословной поболее будет
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 19:57
Вежливый он, порой излишне
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 19:54
))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Вещий
Вещий
сегодня в 19:50
Ну теперь нужно ждать алаверды от Энрике...:)))
djhh26q2br5v
djhh26q2br5v
сегодня в 19:41
Очень громкие титулы получил ПСЖ.
Capral
Capral
сегодня в 19:33
Много лишнего наговорил, особенно про соперников ПСЖ в ЛЧ, каждый из которых- ничего не стоит на сегодняшний день. Тем более, что ПСЖ вышел в ПО через стыки. А про победу над МС, вообще говорить не стоит, хотябы из Уважения к Гварду...

Ну будем считать, что это, как обычно- предматчевый комплимент сопернику.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:19
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 19:10
    "«Мы встретимся с клубом с еврокубковой родословной»" - "Шевалье де ПСЖ"...)))
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