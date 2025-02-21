Слот о ПСЖ: «Мы встретимся с клубом с еврокубковой родословной»

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий касательно предстоящих матчей с ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов.
На данном этапе турнира уровень оппонентов будет только высоким, и в лице ПСЖ мы встретимся с клубом с настоящей еврокубковой родословной.
Они великолепно отобрались в 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе после крупной победы над «Брестом», а также показали отличные результаты в основном этапе, победив «Штутгарт», «Манчестер Сити», «Жирону» и «Зальцбург».
Как и мы, ПСЖ лидирует в своей лиге и сейчас переживает длительную серию без проигрышей. Это всё указывает на то, с каким испытанием нам предстоит столкнуться, но это также вызов, который мы будем ждать с нетерпением, зная, что мы тоже полностью заслужили быть в 1/8 финала.
Да, наш главный фокус сейчас — это предстоящие игры в АПЛ начиная с «Манчестер Сити» в воскресенье, но мы приложим все усилия, чтобы быть в оптимальной форме, когда Лига чемпионов возобновится.
Но «Ливерпулю» после пяти матчей за 15 дней будет сложнее играть на выезде с ПСЖ. Так что задача Слота и Ливерпуля — играть на минималках, чтобы не скатиться вниз в Премьер-лиге и в то же время быть в форме к этому матчу. Энрике нельзя недооценивать, Слот это знает.
Но «Ливерпулю» после пяти матчей за 15 дней будет сложнее играть на выезде с ПСЖ. Так что задача Слота и Ливерпуля — играть на минималках, чтобы не скатиться вниз в Премьер-лиге и в то же время быть в форме к этому матчу. Энрике нельзя недооценивать, Слот это знает.