Аморим: «Во втором тайме мы были близки к победе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался о ничьей с «Эвертоном» (2:2) в 26-м туре АПЛ .

Необходимо стремиться к максимальному результату и контролировать ход игры на протяжении всего матча. Наиболее огорчительным является тот факт, что команда теряет мяч без давления со стороны соперника и не демонстрирует должного уровня исполнения. Отмечается недостаток уверенности в действиях игроков. Нужно улучшить создание моментов, в этом матче у нас также были трудности с реализацией. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы день за днем идти вперед. Мы должны пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем. Я не хочу говорить только о негативе. Во втором тайме мы были близки к победе.