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Аморим: «Во втором тайме мы были близки к победе»

вчера, 18:30
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о ничьей с «Эвертоном» (2:2) в 26-м туре АПЛ.

Необходимо стремиться к максимальному результату и контролировать ход игры на протяжении всего матча. Наиболее огорчительным является тот факт, что команда теряет мяч без давления со стороны соперника и не демонстрирует должного уровня исполнения. Отмечается недостаток уверенности в действиях игроков. Нужно улучшить создание моментов, в этом матче у нас также были трудности с реализацией. Нам нужно сосредоточиться на том, чтобы день за днем идти вперед. Мы должны пережить этот сезон, а потом уже думать о будущем. Я не хочу говорить только о негативе. Во втором тайме мы были близки к победе.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:36
Первый тайм провальный, кажется, что Аморим не ожидал от игроков МЮ такого низкого общего уровня подготовки. Вероятно, он не был близко знаком с положением дел в МЮ. А то, что он говорит все правильно! Перед ним был дядя Хаг, который угробил и без того низкий уровень клуба, накупив дорогого шлака и оформив их на длительные контракты! Ну что теперь Амориму с ними делать? Мариновать их на лавке на зарплате? Их же не уволишь! Смотреть тошно, как работают с мячом Расмус, Антони, Зиркзее и далее по списку...
u3k6csrmkszf
u3k6csrmkszf
вчера в 19:54
Ахаха, ну да ну да, а в первом далеки...
112910415
112910415
вчера в 19:44
есть и другие мнения ...
shur
shur
вчера в 18:57
...есть ещё наглость называть "это" (игру) близостью победы! Случайно, вот это больше подходит!
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:53
Ещё раз убеждаюсь в том, что из Аморима вышел бы хороший специалист разговорного жанра. А ведь Эвертон сейчас не самый сильный соперник. Тем не менее, ничью с ним тренер пытается занести себе в актив. Я думаю, нынешний сезон для Манчестер Юнайтед можно считать потерянным. И не стоит пренебрегать радикальными методами для наведения порядка в команде.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:33
Результат на табло...
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