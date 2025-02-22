Покер Гирасси помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Унион»

1740252720

вчера, 22:32

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Унионом» в матче 23-го тура Бундеслиги (6:0).

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Униона» Диогу Лейте. На 40-й минуте нападающий Сехру Гирасси удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Гирасси оформил дубль, на 80-й — хет-трик, а на 83-й — покер. На 89-й минуте Максимилиан Байер установил окончательный счёт.

После этой игры «Боруссия» идет на 10-м месте (32 очка), «Унион» находится на 13-й строчке (24 балла).