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Покер Гирасси помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Унион»

вчера, 22:32
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)6 : 0Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)УнионМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» одержала крупную победу над «Унионом» в матче 23-го тура Бундеслиги (6:0).

Счёт в матче был открыт на 25-й минуте, мяч в свои ворота отправил защитник «Униона» Диогу Лейте. На 40-й минуте нападающий Сехру Гирасси удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Гирасси оформил дубль, на 80-й — хет-трик, а на 83-й — покер. На 89-й минуте Максимилиан Байер установил окончательный счёт.

После этой игры «Боруссия» идет на 10-м месте (32 очка), «Унион» находится на 13-й строчке (24 балла).

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:07
и такое бывает ...
Agent_marsa
Agent_marsa
вчера в 23:04
Поправили статистику забитых и пропущенных голов.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:55
Ай, да Сехру!.. 👏
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:44
Когда иного голов это - радость , а если ещё и у кого то покер - это радость вдвойне!)
95 shirvani 95
95 shirvani 95
вчера в 22:40
Гирасси покер, Грос покер по голевым передачам. Вот это матч выдали
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