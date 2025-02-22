«Арсенал» уступил «Вест Хэму» в матче АПЛ

«Арсенал» минимально проиграл «Вест Хэму» в матче 26-го тура АПЛ (0:1).
Единственный гол забил Джаррод Боуэн на 44-й минуте. На 73-й прямую красную карточку получил полузащитник «канониров» Майлз Льюис-Скелли.
После этой игры «Арсенал» идет на 2-м месте (53 очка), «Вест Хэм» находится на 16-й строчке (30 баллов).
Столько ударов и ни одного забитого мяча. Артета не учится на своих ошибках, так зачем же громить соперников и тратить много энергии только для того, чтобы в конце сезона проявить вялость?
Вест Хэм с победой!
Столько ударов и ни одного забитого мяча. Артета не учится на своих ошибках, так зачем же громить соперников и тратить много энергии только для того, чтобы в конце сезона проявить вялость?
Вест Хэм с победой!
Вообщем, ВХЮ с победой! А для нас сезон завершен, спасибо Кронке и Ко....
Вообщем, ВХЮ с победой! А для нас сезон завершен, спасибо Кронке и Ко....