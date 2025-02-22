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«Арсенал» уступил «Вест Хэму» в матче АПЛ

вчера, 19:58
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)0 : 1Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест ХэмМатч завершен

«Арсенал» минимально проиграл «Вест Хэму» в матче 26-го тура АПЛ (0:1).

Единственный гол забил Джаррод Боуэн на 44-й минуте. На 73-й прямую красную карточку получил полузащитник «канониров» Майлз Льюис-Скелли.

После этой игры «Арсенал» идет на 2-м месте (53 очка), «Вест Хэм» находится на 16-й строчке (30 баллов).

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21 февраля
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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:50
Поттер нашаманил победу.......... Арсенал сам дарит соперникам титул, останется еще в ЛЧ уступить ПСВ......
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:36
Арсенал наступает на одни и те же грабли, причем всегда получает в лоб держаком.
Может так надо?
zdeniss
zdeniss
вчера в 23:27
К сожалению, играть некем. Даже Зинченко сегодня вышел и был не хуже остальных. Но и футбола сегодня не было, всю игру посмотреть не удалось, но то что я видел - это не футбол. ВХ всей командой на своей половине не дает играть. Даже в большинстве… В таких случаях нужно отдавать мяч, применять дальние удары, входить в штрафную в надежде что собьют, что еще делать с такими командами? А мы продолжаем танцевать вокруг штрафной иногда навешивая на защиту противника.Раазочаровывает Эдегор - пасы еще как-то раздает, но с ударами просто беда.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 22:38
Пипец просто пипец Арсенал!
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:21
Позор, что тут еще добавить! Но позор не Артете и игрокам, а тем, кто про76 и летнее трансферное окно и тем более зимнее, и это в моменте, когда у команды вылетели 3 игрока атаки(а после закрытия окна и Хаверц вылетел)!!! Как можно было не взять форварда хотя бы в аренду до конца сезона???!!! Кааааак????
Вообщем, ВХЮ с победой! А для нас сезон завершен, спасибо Кронке и Ко....
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 21:51
    Grizly88
    Grizly88
    вчера в 21:51
    Вх топовая команда
    lotsman
    lotsman
    вчера в 21:46
    Арсенал стал портиться.
    WEST HAM
    WEST HAM
    вчера в 21:44
    С молотобойцами шутки плохи. Браво?!
    69Haya96
    69Haya96 ответ AKH (раскрыть)
    вчера в 21:43
    Это не «домин»ация, а номинация на вечное второе место...
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 21:33
    А что вы хотели, Арсенал же вечно второй, занять второе, третье, четвёртое место это же по арсенальски.
    AKH
    AKH
    вчера в 21:23
    Доминация продолжается.. :)
    Не Э Г О ИС Т
    Не Э Г О ИС Т
    вчера в 21:16
    Усё.. 🤭
    uybgdcnem9s3
    uybgdcnem9s3
    вчера в 21:13
    арсенал позорище АПЛ!
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ Agamaga___05 (раскрыть)
    вчера в 21:00
    Учитывая травмы, конечно Арсенал не смог бы стабильно брать очки.
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 20:54
    К сожалению, Арсенал не самая стабильная команда. Единственная стабильная черта заключается в том, что Канониры проводят вторую часть сезона гораздо хуже, чем первую. Так продолжается из года в год. И никто не пытается разобраться, почему...
    r8nueex6f6sv
    r8nueex6f6sv
    вчера в 20:49
    Арсенал не меняется, теперь хоть бы с четверки не вылетел, весна то приближается
    shur
    shur ответ vlasovca (раскрыть)
    вчера в 20:38

    ...точно!!!
    Agamaga___05
    Agamaga___05 ответ Маг_тм (раскрыть)
    вчера в 20:30
    Арсенал я вообще не считал конкурентом Ливерпуля. Был МС. Сейчас у красных нет конкурентов.
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    вчера в 20:28
    Молодцы! Стоило мне собрать экспресс и сделать ставку, так сразу полетели.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 20:25
    Зря Ван Биссаку списали из МЮ, это очевидно! Зверь и Паук в одном флаконе!
    vlasovca
    vlasovca
    вчера в 20:20
    Походу Арсенал вечно второй.
    112910415
    112910415
    вчера в 20:18
    сдулся Арсенал ... не вовремя !
    Маг_тм
    Маг_тм
    вчера в 20:14
    Слабый конкурент у Ливерпуля однако. Стоит красным потерять очки, Арсенал теряет следом.
    sv_1969
    sv_1969
    вчера в 20:13
    Неожиданная победа Молотков! Думал что Пушкари с натягом одержат Победу! А тут вон оно как
    AKH
    AKH
    вчера в 20:07
    Венгер АУТ :)
    69Haya96
    69Haya96
    вчера в 20:07
    Не было необходимости громить соперника подряд со счетом 0:6 и 2:5 на выезде. Нужно быть немного дальновиднее и победить с минимальным перевесом, чтобы не слишком мотивировать эту команду. Это только начало, в следующем туре игра с Ноттингемом, потом с Манчестер Юнайтед, потом с Челси...

    Столько ударов и ни одного забитого мяча. Артета не учится на своих ошибках, так зачем же громить соперников и тратить много энергии только для того, чтобы в конце сезона проявить вялость?

    Вест Хэм с победой!
    Vilar
    Vilar
    вчера в 20:06
      пират Елизаветы
      пират Елизаветы
      вчера в 20:05
      неделю назад была новость, что Артета обещал, что его команда сделает все чтоб догнать Ливерпуля.
      я написал что скорей МанСити догонит Арсенал.
      Артета не сильно виноват )) это больше ошибка руководство клуба что зимой не подписали сильный игроков.
      они, наверно, думали, что Мерино решит все проблемы в нападении))))
      Migelito
      Migelito
      вчера в 20:01
      Неожиданно, однако. С победой молотков!
      Гость
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