Дубль Джонсона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ипсвич»

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вчера, 19:58

«Ипсвич» крупно проиграл «Тоттенхэму» в матче 26-го тура АПЛ (1:4).

Бреннан Джонсон вывел гостей вперед на 18-й минуте, а на 26-й оформил дубль. На 36-й Омари Хатчинсон отыграл один из мячей. На 77-й минуте Джед Спенс забил третий гол в ворота хозяев. Деян Кулусевски на 84-й установил окончательный счёт в матче.

После этой игры «Ипсвич» идет на 18-м месте (17 очков), «Тоттенхэм» находится на 12-й строчке (33 балла).