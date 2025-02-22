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Дубль Джонсона помог «Тоттенхэму» разгромить «Ипсвич»

вчера, 19:58
ИпсвичЛоготип футбольный клуб Ипсвич1 : 4Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ипсвич» крупно проиграл «Тоттенхэму» в матче 26-го тура АПЛ (1:4).

Бреннан Джонсон вывел гостей вперед на 18-й минуте, а на 26-й оформил дубль. На 36-й Омари Хатчинсон отыграл один из мячей. На 77-й минуте Джед Спенс забил третий гол в ворота хозяев. Деян Кулусевски на 84-й установил окончательный счёт в матче.

После этой игры «Ипсвич» идет на 18-м месте (17 очков), «Тоттенхэм» находится на 12-й строчке (33 балла).

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:53, ред.
Ну хоть смыли то самое досадное поражение дома 1-2 от Ипсвича, на этот раз не дали им такого шанса и разматали соперников на их поле отомстив своими 4-1......

PS Постекоглу рано раслаблятся вслед за МЮ прибили еще одного аутсайдерам
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:06
И шпоры начали побеждать
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:58
с победой шпоры! начали радовать своих болел
shlomo
shlomo
вчера в 20:42
Шпоры конечно порезвились немного...
cm4z4vs7pz54
cm4z4vs7pz54
вчера в 20:42
Тоттенхэм был явно сильнее и выиграл без проблем.
112910415
112910415
вчера в 20:24
доля такая у Ипсвича !
Гость
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