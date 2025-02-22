«Милан» проиграл «Торино» в матче чемпионата Италии

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вчера, 21:53

«Торино» выиграл «Милан» в матче 26-го тура Серии А (2:1).

На 5-й минуте автогол Малика Тиава вывел туринскую команду вперёд. Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс на 74-й сравнял счёт, а спустя две минуты хавбек «Торино» Гвидас Гинеитис вывел хозяев поля вперёд.

После этой игры «Торино» идет на 11-м месте (31 очко), «Милан» находится на 7-й строчке (41 балл).