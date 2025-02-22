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«Милан» проиграл «Торино» в матче чемпионата Италии

вчера, 21:53
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)2 : 1Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Торино» выиграл «Милан» в матче 26-го тура Серии А (2:1).

На 5-й минуте автогол Малика Тиава вывел туринскую команду вперёд. Полузащитник «Милана» Тиджани Рейндерс на 74-й сравнял счёт, а спустя две минуты хавбек «Торино» Гвидас Гинеитис вывел хозяев поля вперёд.

После этой игры «Торино» идет на 11-м месте (31 очко), «Милан» находится на 7-й строчке (41 балл).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт apnews.com
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Все комментарии
hjky2g3xz7ye
hjky2g3xz7ye
сегодня в 00:54
Милан можно исключить из чемпионской гонки в этом сезоне
BaresiTheBest
BaresiTheBest ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 23:06
Разве подъем был?
Capral
Capral ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:48
Приветствую, Рафа!!!
Терзич еще страшней, чем Маур, по своей футбольной натуре и по своему видению ситуации. Если вспомнить его прошлогодний Дортмунд, то даже у Маура не были так закручены гайки как у Терзича. В страшно экономном режиме играл Дортмунд Терзича- ничего лишнего, никакой импровизации, только по тренерскому макету. Не знаю, не уверен, что Милану нужен именно такой тренер.

Шахин, который сменил Терзича, сразу заявил, что предоставляет игрокам свободу действий и полную импровизацию. Результаты такой импрвизации нам известны... Поэтому не знаю, понравится ли такой как Терзич итальянской команде.)))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 22:48
у россонери спад пошёл..
BaresiTheBest
BaresiTheBest ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 22:41
Вот близко такого не было. Джан ушел из Ливерпуля свободным агентом, не захотев продлевать контракт. Клуб то как раз был инициатором продлить отношения.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 22:36
Морду Ибрагимовича в студию, плиз !
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:33, ред.
Консейсау не для Милана. Вообще португальцы не могут быть тоньше итальянцев в понимании тактики. Консейсау играет по шаблону как тот же Жозе. По матчам Порту мне так показалось. А вот тот же Пиоли тоньше чувствовал игру и те хрупкие качества игроков использовал лучше. Нужно было брать итальянца. Пиоли и Аллегри в этом плане похожи. Терзич мог бы улучшить физическую подготовку, даже сбитый летчик Эмре Джан смотрелся в Боруссии Д бодренько, а в Ливерпуле его списали как отработанный материал. Варианты у Милана были, но Милан выбрал не самый лучший.
Capral
Capral ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 22:26
А мне Торино понравился. Довольно цепкая команда, колючая, агрессивная, в контригре неплохо смотрится. Правда, посмотрел только 2-й тайм, но тоже, многое понятно стало. Милан не удивил. Ждал большего. А после игры в СК против Интера, вообще показалось, что команда на правильном пути.
112910415
112910415
вчера в 22:05
ерунда какая-то
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:01
Что-то пошло не так у Милана
BaresiTheBest
BaresiTheBest
вчера в 21:58, ред.
Кто там орал, что Меньяна не надо продавать??? Да, Тшау тоже виноват, должен был проще играть и не доводить дело до вратаря. Но это чёрная дыра, которая привозит и привозит.
Атмосфера в команде полностью разрушена. На поле нет лидера. Бойцовскими качествами обладает лишь Павлович.
Очень, надеюсь, что летом придут покупатели за чёрной дырой, рэпером и крашенным. Толку от них никакого. Только зарплату больше требуют.
Гость
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