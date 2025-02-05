Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

Сайт Goal опубликовал обновленную версию своего рейтинга возможных обладателей «Золотого мяча»-2025. В списке 20 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (прошлое место в рейтинге – 1);
2. Рафинья, «Барселона» (3);
3. Ламин Ямаль, «Барселона» (6);
4. Роберт Левандовски, «Барселона» (5);
5. Килиан Мбаппе, «Реал» (7);
6. Винисиус Жуниор, «Реал» (2);
7. Харри Кейн, «Бавария» (8);
8. Джуд Беллингем, «Реал» (13);
9. Джамал Муисала, «Бавария» (4);
10. Флориан Вирц, «Байер» (10).
Ямаль хорошо выстрелил, дай Бог чтоб в следующем году своей яркой игрой заслужил эту главную индивидуальную награду.
Роберт Левандовски несмотря на свой возраст заслуженно в списке, и вообще, что за отсылка к возрасту?
Он лучший бомбардир Ла Лиги!
Представители Реала не дотягивают в нынешнем сезоне на ЗМ, но это только пока, промежуточные результаты.
К концу сезона надеюсь их вообще там не будет 😀
Ямаль хорошо выстрелил, дай Бог чтоб в следующем году своей яркой игрой заслужил эту главную индивидуальную награду.
Роберт Левандовски несмотря на свой возраст заслуженно в списке, и вообще, что за отсылка к возрасту?
Он лучший бомбардир Ла Лиги!
Представители Реала не дотягивают в нынешнем сезоне на ЗМ, но это только пока, промежуточные результаты.
К концу сезона надеюсь их вообще там не будет 😀