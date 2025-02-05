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Салах — главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal

вчера, 22:30

Сайт Goal опубликовал обновленную версию своего рейтинга возможных обладателей «Золотого мяча»-2025. В списке 20 позиций, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Мохамед Салах, «Ливерпуль» (прошлое место в рейтинге – 1);

2. Рафинья, «Барселона» (3);

3. Ламин Ямаль, «Барселона» (6);

4. Роберт Левандовски, «Барселона» (5);

5. Килиан Мбаппе, «Реал» (7);

6. Винисиус Жуниор, «Реал» (2);

7. Харри Кейн, «Бавария» (8);

8. Джуд Беллингем, «Реал» (13);

9. Джамал Муисала, «Бавария» (4);

10. Флориан Вирц, «Байер» (10).

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Все комментарии
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ Guankin (раскрыть)
сегодня в 09:32
Снизу второй с натяжкой.
Estiva
Estiva ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 09:12
Роналду вообще по инвалидности получил в 2013. Не выиграл ничего, кроме того, лишь доказал, что до Месси ему как до луны по статистике за год, что по голам, что по голевым передачам, что по трофеям.
Напомню, что Месси в 2012 помимо недосягаемой статистики завоевал с Барселоной хотя бы кубок Испании.
Реал в 2013 не выиграл ничего, а Роналду, сделав на 28 голевых действий меньше прошлогоднего результата Месси, получил золотой мяч)))
Так, как Роналду в 2013, не тащили никого и никогда.
Amiralla
Amiralla
сегодня в 07:26
Согласен. Салах лучше всех на данный момент.
112910415
112910415
сегодня в 07:22
годный претендент ... но продолжим наблюдения
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 02:56
Давно пора!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:37
награду Салаху! Заслужил!!!
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
сегодня в 01:32
Месси готовится к КЧМ.. Готовьтесь.. 🤭
Guankin
Guankin ответ Agamaga___05 (раскрыть)
сегодня в 00:42
Вальверде вполне себе дотягивает. И на мой взгляд должен занимать в этом списке вторую строчку, после Салаха.
69Haya96
69Haya96 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:41
Претендентом может быть любой, но победителем может стать лучший.
Agamaga___05
Agamaga___05 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:30
    Agamaga___05
    Agamaga___05
    сегодня в 00:27
    Салах на сегодняшний день главный претендент на ЗМ.
    Ямаль хорошо выстрелил, дай Бог чтоб в следующем году своей яркой игрой заслужил эту главную индивидуальную награду.
    Роберт Левандовски несмотря на свой возраст заслуженно в списке, и вообще, что за отсылка к возрасту?
    Он лучший бомбардир Ла Лиги!
    Представители Реала не дотягивают в нынешнем сезоне на ЗМ, но это только пока, промежуточные результаты.
    К концу сезона надеюсь их вообще там не будет 😀
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 00:18
    приятно наблюдать за тем, что за великолепный Ливерпуль так феноменально играет один из лучших нападающих в истории английской лиги - Мо Салах.
    и самое главное - его усилия не пропадают зря.
    отпустить Мо будет серьезной ошибкой Ливерпуля.
    но чтоб получит ЗМ, надо брать крупные трофеи
    из крупных трофей, это бесспорно ЛЧ.
    АПЛ будет легче взять, МанСити в кризисе, Арсенал не верю.
    но ЛЧ брать посложнее будет.
    особенно если Реал доползет до финала.
    Capral
    Capral ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 23:54
    В прошлом году, даже Довбик был среди номинантов.)))
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    вчера в 23:54
    Ну Салах заслужил золотой мяч
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:51
    Салах понятно, что первый. Но что тут забыл поляк?
    69Haya96
    69Haya96
    вчера в 23:36
    Барселона может выиграть Лигу чемпиионов, тогда Салаху достанется только "Золотая бутса", а не "Золотой мяч". Для второго надо еще выиграть ЛЧ.
    69Haya96
    69Haya96 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:28
    Все может измениться.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 23:17
    Мо хорош но еще много воды утечёт
    Capral
    Capral
    вчера в 23:14
    До конца года ещё фиг знает сколько времени, а они уже номинантов определяют.
    Guankin
    Guankin
    вчера в 23:12, ред.
    Рафинья прекрасен, но только тогда, когда играет Ямаль. Без него теряется на поле, т.к. все внимание защиты соперника на нем. Возможно болельщики Барселоны поправят. Что в этом списке делает Винисиус не понимаю.
    rm8hbsd6jjch
    rm8hbsd6jjch
    вчера в 22:48
    Рано ещё говорить о главном претенденте, впереди ещё много решающих матчей
    YNWA
    YNWA
    вчера в 22:47
    Полностью согласен с первым местом Салаха!
    протон
    протон
    вчера в 22:43
    Левандовски в топ-4 - туши свет. Он всю зиму играет на уровне игрока ротации максимум, и пусть его красивая статка Вас не смущает.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 22:42
    Да Салах щас в огне, лишь бы до конца сезона хватило запала. И Рафинья тоже хорош!)
    Alex_67
    Alex_67
    вчера в 22:39
    Чтобы Салах стал реальным претендентом на Золотой мяч, Ливерпуль должен выиграть два трофея - Английскую Премьер лигу и Лигу чемпионов УЕФА. Это обязательно... На льготных условиях высшую индивидуальную награду мог получить, например, Месси.
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