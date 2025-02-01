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«Ливерпуль» – фаворит, «Атлетико» – главное открытие. Среди основных претендентов на победу в Лиге чемпионов рубка

вчера, 13:00
Салах радуется забитому мячу в ворота «Ипсвича»

Скоро начнётся плей-офф.

Недавно рейтинг фаворитов Лиги чемпионов составил сайт Goal – отвечаем своей версией топа.

1.«Ливерпуль»

Оверперформанс «Ливерпуля» в первой части сезона оказался убедительным – за 20 матчей во всех турнирах коллектив проиграл лишь раз, также один раз сыграл вничью. Слот нашёл взаимопонимание с игроками – при нём Салах обрёл второе дыхание и идёт на лучший сезон в карьере. Плюс ожил Коди Гакпо – при Клоппе у голландца получалось не очень, зато теперь он начал забивать. Так же хороши Диогу Жота и Луис Диас.

Начиная с декабря мерсисайдцы стали ошибаться чаще – появились ничьи с «Ньюкаслом» и «Фулхэмом», МЮ и «Ноттингемом», на финише групповой стадии команда Слота неожиданно уступила ПСВ. Но даже так «красные» убедили в серьёзности своих претензий на титулы победами над «Манчестер Сити» в чемпионате и «Реалом» в Лиге чемпионов. Коллектив в огне и пойдёт далеко, смущает только одно – риск спада весной.

2.«Атлетико»

«Матрасники» год за годом сохраняют имидж опасного соперника. Есть хороший крепкий состав и качественный стабильный тренер. С топ-соперниками «матрасники» прыгают выше головы и показывают характер – так что периодически они выдают перформанс.

Сейчас к этому добавилось усиление состава. В «Атлетико» пришли центральный защитник Ле Норман, в центр поля подписали лидера «Челси» Конора Галлахера, а на острие добавились Хулиан Альварес и Александр Сёрлот. При этом аргентинец отлично дополняет команду своей универсальностью.

Новые лидеры помогли клубу финишировать в топ-5 и выйти напрямую в 1/8 финала. Теперь всё будет зависеть от выбора соперника. Если, как и в прошлом году, попадётся «Интер», то «матрасники» костьми лягут ради четвертьфинала. На соперников ниже классом, ставящих автобус, команда и настраивается соответствующе.

3.«Интер»

«Нерадзурри» способны претендовать на финал Лиги чемпионов – это крайне стабильный топ с эффективным менеджментом. Они уже пробивались в решающую стадию двумя годами ранее – тогда Индзаги не смог ничего противопоставить ошибкам Лукаку и работе Гвардиолы. Вылет в 1/8 финала в прошлом сезоне – скорее случайность. Команда Симоне Индзаги стала только крепче и уверенно шла по чемпионату, в ЛЧ тоже рассчитывала забраться далеко.

Проблема в сверхмотивации «Атлетико» – а ещё в том, что в плане характера «матрасники» затмили «нерадзурри». Миланцы же продолжают прогрессировать и теперь показывают, что для конкурентов по Серии А представляют опасность, даже если не идут на первом месте и допускают ошибки на старте. Опыта у «Интера» достаточно, чтобы пробиться как минимум в четвертьфинал.

4.«Барселона»

У каталонцев появился настоящий тащер, который готов вести команду за собой. Ему только 17 лет – но сильные качества выражены настолько ярко, что возраст перестаёт быть преградой. Ламин Ямаль вырос и показывает топ-статистику. И есть ещё один сформировавшийся лидер – никто не ожидал, что такой прогресс покажет Рафинья. Бразилец оформил хет-трик против «Баварии» (4:1), дубль в матче с «Бенфикой» (5:4), ассистентский дубль – против «Аталанты» (2:2). То есть напрямую влиял на результаты команды.

Подводит каталонцев то, что у Флика нет (или есть, но нерабочий) план Б. Когда не идёт игра у кого-то из лидеров, либо они отсутствуют, а соперник зарабатывает игровое преимущество, у «Барселоны» не всегда хватает рычагов, чтобы переломить ход встречи. С другой стороны, матч с той же «Бенфикой» показал, что не всё так безнадёжно. В команде пока нет твёрдой уверенности.

5.«Арсенал»

Здесь могли быть «Реал» или «Манчестер Сити» – но они в этом сезоне слишком нестабильны, чтобы считаться фаворитами. В случае с «Баварией» серьёзные сомнения – в неопытном тренере. «Арсенал» – наиболее собранная команда, которая борется с меньшими проблемами и на этом фоне может забраться дальше.

«Канониры» закалялись в чемпионской гонке с «Манчестер Сити» – а это серьёзнейшая проверка. Тем более оба раза победителями выходили «горожане». Теперь проект Артеты обладает необходимым опытом и стрессоустойчивостью, но не настолько убедителен, как тот же «Ливерпуль». Плюс сказываются травмы – очень не хватает Бена Уайта, Такехиро Томиясу, Габриэла Жезуса и в особенности Букайо Сака. Без них уже в 1/8 финала возникнут огромные сложности.

«Тёмная лошадка» – «Байер»

«Астон Вилла» рассталась с перспективным форвардом и не так стабильна, а «Аталанта» пошла на спад, на их фоне выделяется «Байер» – «фармацевты» вспомнили, как творить магию. Команда вернулась в гонку с «Баварией» в Бундеслиге, плюс для Алонсо, Вирца и других звёзд этот сезон может оказаться последним в составе леверкузенцев. Они этот проект любят и будут мотивированы отплатить за доверие.

Фактор «Реала»

Первое правило ЛЧ – никогда не списывай «Реал» со счетов. Второе правило ЛЧ – даже когда «Реал» не в форме, ни за что не списывай «Реал» со счетов. Третье правило – «Реал» становится фаворитом, как только почувствует запах крови. «Сливочные» всю первую часть кампании мучились с Килианом Мбаппе. Француз выбивался из игровых построений, плюс снизилась эффективность Беллингема, Родриго вообще ушёл в тень.

Изменения улавливаются только сейчас. Форвард в пяти играх кряду отмечался забитыми мячами – забил «Барселоне», «Сельте», «Ред Булл Зальцбург», оформил дубль в ворота «Лас-Пальмаса» и хет-трик в матче против «Вальядолида». Химия в команде восстанавливается – а значит, мадридцы набирают форму. Самое тяжёлое будет в 1/16 финала – придётся сыграть с «Манчестер Сити». Но эти матчи могут и придать уверенности на следующие противостояния. «Сливочные» могут так и до финала дойти.

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S.L.I.P.
S.L.I.P.
вчера в 22:48
Ну и рейтинг :) составляли, кажется, люди, которые до этого ЛЧ никогда не видали.
Арсенал? Серьезно? Атлетико и Интер? Барселона, выдавшая серьезные матчи против серьезных соперников последний раз месяца 2-3 назад?

Арсенал четверть века сдувается по весне, как и Атлетико. Ну не могут эти команды и на чемпионате, и на ЛЧ концентрироваться.

С большим уважением отношусь к Ливерпулю, желаю им только побед, очень драйвовая команда, но что-то беспокоюсь за весеннюю часть.
Банально статистика показывает, что команды либо выдают лучший футбол осенью, выматываясь к весне, либо наоборот. Весь сезон пройти на стабильно высоком уровне - огромная редкость.

Ставлю на Баварию, Реал, конечно, и ставил бы на Сити, но кто-то из двух последних команд точно и увы вылетит.
Guankin
Guankin ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:09
В этой ЛЧ нет явных фаворитов, выстрелить может любой клуб. Поэтому автор статьи мог назначить главными претендентами практически всех и был бы прав. И да, Челси 10 лет назад не был командой "второго эшелона".
Evgeniy25
Evgeniy25
вчера в 15:03, ред.
Атлетико сыроват пока игроки только вписываются в команду не убеждают что подтверждается играми против не сильных команд Испании могут настроиться и сыграть матч жизни но до финала точно будет проблематично добраться Бавария хороша но тренеру Компани не хватает опыта если игра пошла не так и первыми пропустили пиши пропало..... Баер хорош но пропускают в концовка и порой не хватает хлоднокровия в решающий моментах Интер хорош вот этого удава сложно побороть только если вымотать постоянными быстрыми атаками то старая гвардия может не всегда успеть ПСЖ против топов смотрится безубо сложно сказать как далеко зайдут... Но если Арсенал не по зубам то вам здесь делать нечего и если Донарума привезёт на ровном месте то пиши пропало трофей улыбнулся... Арсенал давно никто всерьёз не воспринимает без форварда и здоровых лидеров при встрече с серьёзным соперником вылетят с треском.... Ювентус и Милан схожие кризисы игровые и эпидемия травм поэтому они на стадии выздоровления и поиска своей игры... Ливерпуль был бы форвард сильный я бы сказал что они фавориты а так на лидера все держится а возраст и форма может быть не самой лучшей но в плане опыта и сыграности они точно пртебенты на финал Реал загадка если линия нападения не вызывает особых вопросов то позацита и линия обороны не выгдит надёжной Барселона однотипна её не раз обыгрывали средняки Испании а с яБенфикой во многом повезло слишком молодой состав и я согласен с автором нет плана Б, Борусия разочаровывает четверть финал это предел тут бы 1/8пройти... Фавориты ЛЧ Реал Интер Ливерпуль и опыт и характер Атлетико...
69Haya96
69Haya96
вчера в 15:02
В Лиге чемпионов победит не Ливерпуль.
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 14:30
Интер, Арсенал, Байер... Мда.
Нет, команды, конечно, хорошие. Но победа в ЛЧ? Когда последний раз команда второго эшелона брала ЛЧ? Челси. Больше десяти лет назад. Они могут, но шансов мало, и уж точно их шансы ниже шансов Реала, Баварии и Сити, да даже ниже шансов ПСЖ.
5qrar7yg69qx
5qrar7yg69qx
вчера в 13:50
Ливер если не попадёт в пике, то выиграет эту ЛЧ
Гость
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