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Салах первый игрок в истории АПЛ, который набрал 40+ очков в двух сезонах

вчера, 21:50

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Манчестер Сити» в 26-м туре (2:0).

Египтянин стал первым игроком, которому удалось набрать 40+ голевых действий в двух сезонах АПЛ.

В первый раз Салах смог это сделать в сезоне-2017/18 – 42 очка (32 гола и 10 ассистов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:02
вечный двигатель в нём, не иначе !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 06:20
Повзрослел парень
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:58
Брависсимо Мо! Новых побед с Ливерпулем!
Grizly88
Grizly88 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 23:35
Мячик он получит если выиграет лч и то не факт
69Haya96
69Haya96 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:58
Потому что АПЛ это не Ла Лига или Лига 1: Мбаппе до 26 лет забил больше, чем Роналду до этого возраста, так что - Роналду слаб, или он играл в Ла Лиге поэтому? В АПЛ играть сложнее.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:53
Вы серьезно???
это только в апл, в той самой, в которую побоялся ехать Лео
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:52
Мо велик щас)))
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 22:21
Какже далеки все остальные от пары Роналду Месси. Всего 40 результативных действий и всего второй раз за карьеру в истории АПЛ?? Вы это серьезно?
Сколько сезонов играл допустим тотже Кейн в АПЛ, и нету у него два сезона с 40+ действиями. Чтото я не понимаю.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:18
Салах великий. провел один из лучших матчей сезона. и в атаке решал, и в обороне опускался помогать Тренту, которого размотал Доку.
а контракта все равно нет.
Не Э Г О ИС Т
Не Э Г О ИС Т
вчера в 22:04
Неплохо для "бывшего" кудрявого.. ☝️👍
2qdv7a5s5dxk
2qdv7a5s5dxk
вчера в 21:59
Хороший результат у отличного игрока.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:52
Ну всё, осталось получить Золотой мяч и можно переезжать в тёплые края.
Гость
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