Салах первый игрок в истории АПЛ, который набрал 40+ очков в двух сезонах

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вчера, 21:50

Вингер «Ливерпуля» забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Манчестер Сити» в 26-м туре (2:0).

Египтянин стал первым игроком, которому удалось набрать 40+ голевых действий в двух сезонах АПЛ .

В первый раз Салах смог это сделать в сезоне-2017/18 – 42 очка (32 гола и 10 ассистов).