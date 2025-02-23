Салах первый игрок в истории АПЛ, который набрал 40+ очков в двух сезонах

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах забил гол и отдал результативную передачу в матче с «Манчестер Сити» в 26-м туре (2:0).
Египтянин стал первым игроком, которому удалось набрать 40+ голевых действий в двух сезонах АПЛ.
В первый раз Салах смог это сделать в сезоне-2017/18 – 42 очка (32 гола и 10 ассистов).
это только в апл, в той самой, в которую побоялся ехать Лео
это только в апл, в той самой, в которую побоялся ехать Лео
Сколько сезонов играл допустим тотже Кейн в АПЛ, и нету у него два сезона с 40+ действиями. Чтото я не понимаю.
Сколько сезонов играл допустим тотже Кейн в АПЛ, и нету у него два сезона с 40+ действиями. Чтото я не понимаю.
а контракта все равно нет.
а контракта все равно нет.