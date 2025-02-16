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«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 25 матчей АПЛ в сезоне впервые за 51 год

вчера, 22:27

«Тоттенхэм» дома победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура АПЛ.

За первые 25 матчей сезона в чемпионате Англии маникуанцы потерпели 12 поражений. Такой результат команда демонстрировала последний раз в сезоне 1973/74, когда за аналогичный период было зафиксировано 13 поражений.

Следует отметить, что 51 год назад «Манчестер Юнайтед» выбыл из высшего дивизиона, набрав 32 очка в 42 матчах и заняв предпоследнюю, 21-ю позицию в турнирной таблице.

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Все комментарии
Comentarios
Comentarios ответ Ilya Seedyakin (раскрыть)
сегодня в 08:22
Думал на ура его тактика сыграет. Не игра а кисель молочные берега
112910415
112910415
сегодня в 05:57
из крутого пике так просто не выйти !
8u8pr4mazxn4
8u8pr4mazxn4
сегодня в 05:22
Одна радость - в этом сезоне не вылетят.
k9qzdp4ztuy9
k9qzdp4ztuy9
сегодня в 04:53
МЮ в этом сезоне бьёт все антирекорды
Scorp689
Scorp689
сегодня в 00:08
Юнайтед нужна перезагрузка... больно смотреть...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:27
Иногда легендарные клубы-зазнайки следует ставить на место.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:03, ред.
А им - игрокам, по ходу, по фигу. Каждый игрок в своей голове, так понимаю, держит мысль о переходе в какой-нибудь другой клуб. Футболка с эмблемой МЮ нынче не в фаворе.

А с чего всё началось то 🤔? А началось всё от наплевательского отношения к звездам и легендам клуба. Они указали Роналду и Погба на дверь..., обидели Деда САФа... и сами потом попали под жернова футбольной истории, канув в небытие. Поделом дуракам.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:45
А 13 из 26 когда было последний раз?))
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 22:44
Надо было Амориму всё таки держать слово и провести сезон до конца в Спортинге, репутация целее была бы, тому же Спортингу прока больше... и пох что наняли другого 61осника, что не лучше результат бы показывал...
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 22:39
Я думаю с МЮ уже все покончено. Единственное можно арабам продать, и за лярды состав норм собрать. А так, ловить нечего.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:32
Вылететь не вылетят , ну рекорд по поражениям побить могут...
shur
shur
вчера в 22:31
...Я просто обажаю эти цифры, когда нет Клуба,нет игры,нет команды,нет результата, нет Тренера в бой идёт его величество
Пресса и эсперты, твою дивизию....!!!
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