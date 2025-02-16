«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 25 матчей АПЛ в сезоне впервые за 51 год

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вчера, 22:27

«Тоттенхэм» дома победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура АПЛ .

За первые 25 матчей сезона в чемпионате Англии маникуанцы потерпели 12 поражений. Такой результат команда демонстрировала последний раз в сезоне 1973/74, когда за аналогичный период было зафиксировано 13 поражений.

Следует отметить, что 51 год назад «Манчестер Юнайтед» выбыл из высшего дивизиона, набрав 32 очка в 42 матчах и заняв предпоследнюю, 21-ю позицию в турнирной таблице.