«Манчестер Юнайтед» проиграл 12 из 25 матчей АПЛ в сезоне впервые за 51 год

«Тоттенхэм» дома победил «Манчестер Юнайтед» (1:0) в рамках 25-го тура АПЛ.
За первые 25 матчей сезона в чемпионате Англии маникуанцы потерпели 12 поражений. Такой результат команда демонстрировала последний раз в сезоне 1973/74, когда за аналогичный период было зафиксировано 13 поражений.
Следует отметить, что 51 год назад «Манчестер Юнайтед» выбыл из высшего дивизиона, набрав 32 очка в 42 матчах и заняв предпоследнюю, 21-ю позицию в турнирной таблице.
А с чего всё началось то 🤔? А началось всё от наплевательского отношения к звездам и легендам клуба. Они указали Роналду и Погба на дверь..., обидели Деда САФа... и сами потом попали под жернова футбольной истории, канув в небытие. Поделом дуракам.
А с чего всё началось то 🤔? А началось всё от наплевательского отношения к звездам и легендам клуба. Они указали Роналду и Погба на дверь..., обидели Деда САФа... и сами потом попали под жернова футбольной истории, канув в небытие. Поделом дуракам.
Пресса и эсперты, твою дивизию....!!!
Пресса и эсперты, твою дивизию....!!!