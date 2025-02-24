В «Реале Сосьедад» отреагировали на первый гол Захаряна в сезоне

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вчера, 10:53

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате рассказал, как в клубе отреагировали на первый гол полузащитника в текущем сезоне.

Товарищи по команде и тренер были очень рады за Арсена после всего, что он пережил.

Ранее Ла Лига отреагировала на гол Захаряна.