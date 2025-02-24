В «Реале Сосьедад» отреагировали на первый гол Захаряна в сезоне

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате рассказал, как в клубе отреагировали на первый гол полузащитника Арсена Захаряна в текущем сезоне.
Товарищи по команде и тренер были очень рады за Арсена после всего, что он пережил.
Ранее Ла Лига отреагировала на гол Захаряна.
А вот с этого места поподробнее!
Если кто что и пережил, то это вы, а не он. Вы пережили феерический развод на огромную кучу бабла!
А вот с этого места поподробнее!
Если кто что и пережил, то это вы, а не он. Вы пережили феерический развод на огромную кучу бабла!