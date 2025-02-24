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В «Реале Сосьедад» отреагировали на первый гол Захаряна в сезоне

вчера, 10:53
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Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Хон Андер Мундуате рассказал, как в клубе отреагировали на первый гол полузащитника Арсена Захаряна в текущем сезоне.

Товарищи по команде и тренер были очень рады за Арсена после всего, что он пережил.

Ранее Ла Лига отреагировала на гол Захаряна.

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ОфициальноВ Ла Лиге отреагировали на первый гол Захаряна
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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 14:05
А как отреагировал его агент?!
fdnqz4h4eyz8
fdnqz4h4eyz8
вчера в 12:13
За гол в испанском клубе его нужно назначить царем.
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
вчера в 11:49
А я ваще всю ночь не спал.🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
nuse3xw2hj29
nuse3xw2hj29
вчера в 11:21, ред.
после всего, что он пережил

А вот с этого места поподробнее!
Если кто что и пережил, то это вы, а не он. Вы пережили феерический развод на огромную кучу бабла!
5dv6ds6yhffw
5dv6ds6yhffw
вчера в 11:07
Лучше забить поздно, чем никогда.
Вещий
Вещий
вчера в 11:02
А как мы за него рады... вообще не передать в словах.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:00
Ну наконец-то это произошло и слава Богу.
Гость
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